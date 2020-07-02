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التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

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التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة
02-07-2020

قرّرت "فيا" نزع جميع الحفف الجانبيّة الصفراء في آخر منعطفَين من حلبة ريد بُل رينغ من أجل التخفيف من مخاوف فرق بطولة العالم للفورمولا واحد حيال تضرّر السيارات في ظلّ عدم توافر الكثير من قطع الغيار.

على إثر فترة الإقفال الإجباريّة خلال أزمة وباء "كوفيد-19" وفي ظلّ إقامة ثلاثة سباقات متتالية مع بداية موسم 2020، عبّرت عدّة فرقٍ عن قلقها إزاء قلّة قطع الغيار المتاحة قبيل جائزة النمسا الكبرى.

وبالنظر إلى قلّة قطع الغيار بالتوجّع إلى سلسلة من ثلاثة سباقات متتالية، فضلًا عن الضغوطات الماليّة التي تُواجهها أغلب الفرق الآن، فقد اقتُرحت فكرة التخلّي عن بعض الحفف الجانبيّة العدائيّة على حلبة ريد بُل رينغ للحدّ من الضرر الذي يلحق بالسيارات.

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وكان لويس هاميلتون قد ألحق ضررًا بجناحه الأمامي أثناء عبوره على الحفف في المنعطف الأخير في النمسا ضمن سباق العام الماضي، حيث كانت تلك الحفف بمثابة مثبّطٍ للسائقين لمنعهم من العبور بشكلٍ واسع هناك.

وأكّد مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد الآن أنّ الحفف الصفراء الإضافيّة عند مخرجَي المنعطفين 9 و10 قد تمّ التخلّص منها نهاية هذا الأسبوع، وتمّ تعويضها بحلقتَي توقيت لمراقبة حدود المسار وعدم خرقها من قبل أيّ سائق.

وسيُعتبر السائق قد خرق حدود المسار في حال عبرت جميع إطاراته الأربعة إلى ما بعد الحفف الحمراء والبيضاء عند مخرجي المنعطفَين 9 و10.

وسيتمّ شطب أيّ زمنٍ يُسجّل بتلك الطريقة في التجارب الحرّة، بينما سيتمّ رفع العلم الأسود والأبيض في وجه كلّ سائقٍ يقدم على ذلك الخرق في ثلاث مناسبات خلال السباق. أمّا أيّة خروقات إضافيّة فسيتمّ رفعها إلى إدارة السباق.

ويجب على كلّ سائقٍ التأكّد من عودته إلى الحلبة "عندما يكون من الآمن فعل ذلك من دون كسب أيّ أفضليّة دائمة".

وكان غونتر شتاينر مدير فريق هاس قد عبّر الشهر الماضي عن "تخوّفه" من قلّة قطع الغيار في النمسا "خاصة في ظلّ إقامة سباقَين متتالين هناك وما سيفرضه ذلك من تحدٍ مالي إضافي".

بدوره قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ الحلبة "يُمكن أن تكون قاسية على السيارات، حتّى لو تمّ التخلّي عن بعض الحفف"، لكنّه عبّر عن ثقته في امتلاك فريقه لقطع غيار كافية جاهزة لعطلة نهاية الأسبوع.

أمّا التغيير الآخر الوحيد على الحلبة لنهاية هذا الأسبوع فقد تمثّل في تمديد المنطقة الأسفلتيّة خلف رأس زاوية المنعطف الثامن عند، وكذلك الحفف الخارجيّة.

وبشكلٍ مماثلٍ للأعوام الأخيرة، سيتمّ استخدام ثلاث مناطق "دي آر اس": الأولى على الخطّ المستقيم الرئيسي، والثانية بين المنعطفين 1 و3، والثالثة بين المنعطفين 3 و4.

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