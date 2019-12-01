فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
السباق الآن . . .
متابعة مباشرة
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

المشاركات
التعليقات
التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير
01-12-2019

تمّ استدعاء فريق فيراري إلى مراقبي الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" قُبيل انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى على إثر "اختلاف كبير" في كمية الوقود على سيارة شارل لوكلير.

جاء في تقرير أصدره الموفد التقني لفيا جو باور قبل أقل من ساعة من انطلاقة سباق أبوظبي أنّه تمّ تفقّد كمية الوقود على سيارة لوكلير قبل مغادرته خط الحظائر.

حيث أنّه ووفقًا لباور، كان هنالك "اختلاف كبير" بين الكمية التي صرّح بها الفريق والكمية الفعلية داخل السيارة.

وقال باور أنّ ذلك لا يتّسق مع التوجيه التقني لفيا 12-19، والذي يُعتقد بأنّه تمّ إصداره في وقت سابق من هذا العام.

وليس من المعلوم فحوى ذلك التوجيه التقني، وكذلك العقوبة المحتملة التي قد تواجهها فيراري، لكنّ المسألة تمّ توجيهها إلى المراقبين لإبداء رأيهم.

هذا ولم يتمّ التحقيق في ذلك حتّى بعد انتهاء السباق.

ومن المقرّر أن ينطلق لوكلير في أبوظبي من المركز الثالث، إذ يُنافس ماكس فيرشتابن الذي سينطلق من المركز الثاني، على المركز الثالث في ترتيب البطولة، حيث يتخلّف المونغاسكي عن الهولندي بفارق 11 نقطة.

المقال التالي
تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019

المقال السابق

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
السباق الآن
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
01:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
05:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
05:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019

33د
2
فورمولا 1

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

19د
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2019

4
فورمولا 1

بالصور: ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى

5
فورمولا 1

هاميلتون ممتنٌ للثناء الأوّل من فيراري طوال 13 عامًا

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير
F1

التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019
F1

تغطية مباشرة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019

بالصور: ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى
F1

بالصور: ترتيب شبكة انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى

هاميلتون ممتنٌ للثناء الأوّل من فيراري طوال 13 عامًا
F1

هاميلتون ممتنٌ للثناء الأوّل من فيراري طوال 13 عامًا

وولف: مرسيدس لن تشرع في "مهمة اصطياد" سائقين آخرين حتّى يحسم هاميلتون أمره
F1

وولف: مرسيدس لن تشرع في "مهمة اصطياد" سائقين آخرين حتّى يحسم هاميلتون أمره

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.