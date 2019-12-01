التحقيق مع فيراري لتباين كبير في كميّة الوقود على سيارة لوكلير

جاء في تقرير أصدره الموفد التقني لفيا جو باور قبل أقل من ساعة من انطلاقة سباق أبوظبي أنّه تمّ تفقّد كمية الوقود على سيارة لوكلير قبل مغادرته خط الحظائر.

حيث أنّه ووفقًا لباور، كان هنالك "اختلاف كبير" بين الكمية التي صرّح بها الفريق والكمية الفعلية داخل السيارة.

وقال باور أنّ ذلك لا يتّسق مع التوجيه التقني لفيا 12-19، والذي يُعتقد بأنّه تمّ إصداره في وقت سابق من هذا العام.

وليس من المعلوم فحوى ذلك التوجيه التقني، وكذلك العقوبة المحتملة التي قد تواجهها فيراري، لكنّ المسألة تمّ توجيهها إلى المراقبين لإبداء رأيهم.

هذا ولم يتمّ التحقيق في ذلك حتّى بعد انتهاء السباق.

ومن المقرّر أن ينطلق لوكلير في أبوظبي من المركز الثالث، إذ يُنافس ماكس فيرشتابن الذي سينطلق من المركز الثاني، على المركز الثالث في ترتيب البطولة، حيث يتخلّف المونغاسكي عن الهولندي بفارق 11 نقطة.