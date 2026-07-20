عقب جائزة بلجيكا الكبرى، تحدث فريدريك فاسور عن الأداء العام للفريق، وعملية التطوير التقنية، وقرار العقوبة المثير للجدل خلال السباق.

واعترف فاسور بأنهم لم يتوقعوا أن تتناسب جولتا سيلفرستون وسبا-فرانكورشان مع سيارة فيراري، نظرًا إلى طبيعة تصميم الحلبتين، لكنه أضاف أنه كان سعيدًا للغاية بالنتائج التي حققها الفريق.

حيث قال فاسور إن الفريق قدم عطلة نهاية أسبوع جيدة، ملخصًا سباق الأحد بهذه الكلمات: "بشكل عام، حققنا نتيجة قوية جدًا للفريق".

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "بصراحة، وبالنظر إلى ظروف الحلبة، لم نكن نتوقع تحقيق مثل هذه النتائج الجيدة في كل من سيلفرستون وهنا في سبا. لقد قام الفريق بعمل رائع؛ فالإدارة والاستراتيجية ووقفات الصيانة كانت جميعها ممتازة".

وأردف: "رغم وجود بعض الحوادث خلال السباق، فإن العملية بأكملها سارت بشكل سلس إلى حد كبير. هذه النقاط مهمة للغاية لبقية البطولة".

وأوضح فاسور أن مصدر هذا الأداء الذي تجاوز التوقعات يعود إلى التحسينات التي أدخلها الفريق على هيكل السيارة.

ليتابع قائلًا: "نحن نقدم عملًا قويًا جدًا على هيكل السيارة. التحديثات التي جلبناها إلى السيارة بدأت تؤتي ثمارها".

وأكمل: "ربما نحن نتقدم بخطوات صغيرة، لكن عندما تتجمع هذه الخطوات الصغيرة معًا، فإنها تساعدنا على تقليص الفارق. نحن نعرف جيدًا أين تكون سيارتنا ضعيفة وأين تكون قوية".

واستكمل: "سنقدم بالتأكيد أداءً أفضل بكثير في السباقات المقبلة. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن ندخل السباق المقبل ونحن نفكر بأن الأمر سيكون سهلًا، لأن لا شيء سهل في الفورمولا 1".

واختتم: "سيواصل الجميع الدفع إلى الحدود القصوى وجلب تحديثات جديدة".