التحديثات التي تساعد مكلارين في صراع الفوز في الفورمولا واحد

على الرغم من قبول مكلارين بعدم إمكانية مجاراة وتيرة مرسيدس وريد بُل حتى الآن على مختلف الحلبات إلا أنّ وتيرتها كانت جيدة بما يكفي لتعزيز مكانتها في المركز الثالث لبطولة الصانعين حيث تحارب تقدم فيراري.

ساعد قرار التزوّد بوحدة طاقة مرسيدس من جديد فريق مكلارين في المضي قدمًا هذا الموسم الأمر الذي شكّل نقطة تحول كبيرة للحظيرة البريطانية وفرض بالوقت نفسه تحديات نظرًا لنظام التجانس والمفاتيح التطويرية الذي تم تقديمه لعام 2021.

تمكنت الفرق الأخرى من إجراء تغييرات على سياراتها هذا الموسم لتحسين الأداء في مختلف أجزاء السيارة بينما اضطرت مكلارين إلى إنفاق المفاتيح التطويرية المُتاح استخدامها على دمج وحدة طاقة مرسيدس في سيارتها المُصممة في الأصل لتلبية احتياجات وحدة طاقة رينو.

ومع ذلك، على الرغم من احتياجها لأسلوب قيادة فريد من نوعه فإنّ "ام سي ال 35 ام" سيارة مرنة نسبيًا إلى حد كبير في التعامل مع التحديثات مثل سابقتها الأمر الذي يتيح للفريق إعدادها بسهولة أكبر ويمنحها القدرة على التعامل مع الظروف المتغيرة أكثر من بعض منافسيها.

في الوقت نفسه ومع الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات كان الفريق حريصًا على عدم الإخلال بتوازن السيارة عند إدخال التحديثات.

لذا دعونا نلقي نظرة على ما أبقى مكلارين في الصراع على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

تفاصيل الناشر الخلفي لسيارة مكلارين أم.سي.آل35أم تصوير: جورجيو بيولا

توصّل فريق مكلارين إلى حل جديد لاستعادة الارتكازيّة المفقودة الناجمة عن القوانين التقنيّة الجديدة للفورمولا واحد هذا العام.

نصّت القوانين التقنيّة لعام 2021 أن تكون الشرائط الرأسّية للناشر أقصر بمقدار 50 ميلمترًا لكن مكلارين أدركت أنّه من خلال ربط الشرائط المركزية بمنطقة الانتقال المركزي للناشر يمكن أن تحتفظ بالتنسيق الأدنى وإن كان ذلك مع بعض القيود على شكلها العام.

لم يتبنَ أي فريق آخر هذه الفكرة فيما استمرت مكلارين في إبراز تصميم الناشر المثير على سيارة هذا الموسم مما يشير إلى أنّه حتى مع استيعاب الحظيرة البريطانية لمختلف الحلول الأخرى التي شوهدت عند الفرق المنافسة فإنّ هذا التصميم لا يزال يعمل بشكل جيد على سيارة "ام سي ال 35 ام".

مقارنة أرضيّتين سيارة مكلارين "أم.سي.أل35أم" تصوير: جورجيو بيولا

كانت مكلارين أول فريق يختبر علنًا التباين في قوانين الأرضيّات الجديدة لموسم 2021 عندما جرّب حافة الأرضيّة المدببة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى في العام 2020.

بدأ الفريق الموسم الحالي بتصميم مشابه لما تمت تجربته في بلجيكا بينما اختارت بقية الفرق قطع الأرضيّة على شكل "Z". أصبحت مكلارين في وقت متأخر الفريق الثامن الذي تبنى قطع الأرضيّة على شكل "Z" عندما قامت بتثبيت التصميم الخاص بها في جائزة إسبانيا الكبرى.

أرضية سيارة مكلارين ام.سي.آل35ام تصوير: جورجيو بيولا

تمت متابعة التحديثات في جائزة النمسا الكبرى حيث قدّم الفريق مجموعة من الزعانف بين القسم الجانبي وحافة الأرضيّة من أجل إدارة مسار التدفق الهوائي بشكل أفضل نحو قطع الأرضيّة وتحسين تدفق الهواء حول الإطار الخلفي للسيارة.

بالتوازي مع تحديثات الأرضيّة قدّم الفريق تصميمًا جديدًا للجناح الخلفي أيضًا والذي يتميّز بلوحة تهوية أفقية في قاعدة اللوحة الجانبيّة للجناح الخلفي؛ المنطقة التي تحتوي بالعادة على صف من الأشرطة الرأسيّة عند الفرق الأخرى.

على الرغم من أنّ مكلارين ربما قامت بتكييفها لاستخدامها في الطرف السفلي من اللوحة الجانبيّة إلا أنها تتمتع بميزة خاصة تم استحداثها عند القسم المتدلي من اللوحة الجانبيّة تؤدي وظيفتها حتى وإن وضعت بترتيب معكوس.

من المثير للاهتمام أنّ هذا الإعداد هو مفهوم التصميم الخاص الذي قدّمه فريق هاس عندما تم تغيير القوانين التقنيّة لأول مرة في العام 2019 ومنذ ذلك الحين اعتمدت فرق أخرى هذا التصميم في سعيها المستمر لتحسين الارتكازيّة وتقليل الجرّ.

أجرت مكلارين العديد من التغييرات الأخرى طوال الموسم حيث تتطلع إلى الحفاظ على مكان متقدم في ترتيب البطولة مع إضافة قرون للهيكل في جائزة فرنسا الكبرى إلى جانب حزمة انسيابيّة جديدة في القسم الجانبي للسيارة وغطاء محرك مُحدث ساهم بتضييق خلفيّة سيارة "ام سي ال 35 ام" بشكل أكبر.

نتج عن ذلك منفذ تبريد خلفي أصغر عندما لا تكون متطلبات تبريد وحدة الطاقة عالية مما ساهم بتحقيق بعض المكاسب على صعيد الانسيابيّة الهوائيّة في خلفيّة السيارة.

عندما تكون درجات الحرارة أعلى هناك خيار آخر مُتمثل باستخدام فتحات التبريد بجانب السائق (السهم الأزرق) للمساعدة في الحفاظ على مستويات التبريد المطلوبة قبل الاضطرار للتبديل إلى منفذ خلفي أكبر.

الألواح الجانبية لسيارة مكلارين ام.سي.آل35ام تصوير: جورجيو بيولا

قام الفريق أيضًا بإجراء تغييرات على مجموعة الألواح الجانبيّة الخاصة به في جائزة المجر الكبرى (ملحق المواصفات القديمة في الدائرة) مع تحوّل الذراع العلوية (السهم الأحمر) إلى ميزة بارزة بشكل أكبر حيث أصبح الجناح السفلي الشبيه "بجناح الدجاجة" يلعب دورًا ثانويًا.

من أجل تحقيق أقصى استفادة من سيارة مكلارين "ام سي ال 35 ام" طوّر الفريق هذا الموسم تصميمًا جديدًا للجناح الأمامي والخلفي لجائزة إيطاليا الكبرى الأمر الذي ساهم في صد هجمات سيارات ريد بُل ومرسيدس خلال السباق.

تمحور دور الجناح الأمامي حول التأثير المتوازن لتشغيل جناح خلفي منخفض الارتكازيّة، ولهذه الغاية قام الفريق بقطع جزء من الرفرفة العلوية في الجناح الأمامي.

تقوم الفرق بالعادة بتغيير زاوية رفرفات الجناح الأمامي من خلال استخدام أداة الضبط ولكن في بعض المناسبات مثل مونزا يعمد البعض إلى قطع الجزء العلوي من رفرفة الجناح للمساعدة في إيجاد التوازن الانسيابي مع الجناح الخلفي الذي تم تصميمه خصيصًا لتقليل الارتكازيّة.

قدّم الفريق جناحًا خلفيًا خاصًا لجائزة إيطاليا الكبرى مع لوحة رئيسية تقليدية الشكل ورفرفة علوية تشغل مساحة أقل بكثير داخل منطقة الصندوق المسموح بها بالمقارنة مع التصاميم الأخرى المختلفة.

يساعد هذا الترتيب المعتمد في تعزيز السرعة القصوى في الخط المستقيم ويحافظ في الوقت ذاته على الأفضلية المكتسبة من تفعيل نظام تقليل الجرّ "دي ار اس" بالإضافة إلى ذلك تم قطع الرفرفة العلوية للجناح الخلفي أيضًا على طول الحافة الخلفيّة (المنطقة باللون أصفر).