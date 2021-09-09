التحديات التي تفرضها حلبة مونزا على الأجنحة الخلفيّة لسيارات الفورمولا واحد
يُمثّل التحدي الذي تفرضه حلبة مونزا الإيطالية "معبد السرعة" شيئًا مختلفًا تمامًا لفرق الفورمولا واحد حيث أنّ تقليل مستويات الجرّ على السيارات هو العنوان الرئيسي لهذه الجائزة الكبرى.
يتطلب هذا الأمر عادةً تصميمًا للجناح الخلفي يتم طرحه لمرةٍ واحدة فقط خلال الموسم في الوقت الذي اعتمدت فيه الكثير من الفرق أشكالًا غريبة جدًا على مر السنين جنبًا إلى جنب مع بعض الإعدادات الشديدة النحافة.
سنلقي في هذا المقال نظرة على الحلول المستخدمة في السنوات الأخيرة وبعض التصاميم للأجنحة الخلفيّة التي يمكننا أن نتوقع رؤيتها من قبل الفرق في نهاية هذا الأسبوع.
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الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: إريك جونيوس
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
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