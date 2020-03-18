التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا

على خلفيّة تأكيد إصابة موظّفٍ من مكلارين بالفيروس، انسحب الفريق من الجولة الافتتاحيّة في ملبورن نهاية الأسبوع الماضي.

ووُضع 14 عضوًا آخر، كانوا على تواصل مقرّب من الموظّف المصاب، في الحجر الصحيّ للتأكّد ممّا إذا كانوا قد أُصيبوا أم لا.

وقرّرت السلطات الطبيّة أنّ سبعة من أعضاء الفريق يجب إخضاعهم للتحليل للتأكّد ممّا كانت الأعراض التي أظهروها مرتبطة بالفعل بفيروس كورونا، لكنّ تلك التحاليل أتت بنتائج سلبيّة.

وضمن بيان نشره الفريق اليوم الأربعاء: "جميع الأعضاء في حالة جيّدة وفي معنويّات جيّدة. كما أنّ العضو الذي كانت نتيجة تحليله إيجابيّة في البداية لم تعد تظهر عليه أيّة أعراضٍ الآن".

وأضاف: "أشارت السلطات الطبيّة إلى عدم ضرورة إخضاع جميع الموظّفين إلى التحليل. وُضع 16 عضوًا في المجمل في الحجر الصحيّ، كان 14 منهم على تواصل مقرّب بالعضو الذي كانت نتيجة تحليله إيجابيّة، بينما أظهر عضوٌ آخر أعراضًا على مدار عطلة نهاية الأسبوع".

وبالرغم من حصولهم على الضوء الأخضر، إلّا أنّ جميع أعضاء الفريق سيبقون في العزل الصحيّ لأسبوعٍ آخر قبل السماح لهم بالسفر إلى ديارهم.

وكان ثلاثة من مدراء الفريق، بمن فيهم أندريا ستيلا المدير الرياضي، قد بقوا في أستراليا لدعم الطاقم المعزول.