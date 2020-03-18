التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
182 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا

المشاركات
التعليقات
التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا
18-03-2020

أثبتت التحاليل الطبيّة المتعلّقة بفيروس كورونا عدم إصابة سبعة من أعضاء طاقم سباق فريق مكلارين من بين الأعضاء الـ 14 الخاضعين للحجري الصحيّ في أستراليا.

على خلفيّة تأكيد إصابة موظّفٍ من مكلارين بالفيروس، انسحب الفريق من الجولة الافتتاحيّة في ملبورن نهاية الأسبوع الماضي.

ووُضع 14 عضوًا آخر، كانوا على تواصل مقرّب من الموظّف المصاب، في الحجر الصحيّ للتأكّد ممّا إذا كانوا قد أُصيبوا أم لا.

وقرّرت السلطات الطبيّة أنّ سبعة من أعضاء الفريق يجب إخضاعهم للتحليل للتأكّد ممّا كانت الأعراض التي أظهروها مرتبطة بالفعل بفيروس كورونا، لكنّ تلك التحاليل أتت بنتائج سلبيّة.

اقرأ أيضاً:

وضمن بيان نشره الفريق اليوم الأربعاء: "جميع الأعضاء في حالة جيّدة وفي معنويّات جيّدة. كما أنّ العضو الذي كانت نتيجة تحليله إيجابيّة في البداية لم تعد تظهر عليه أيّة أعراضٍ الآن".

وأضاف: "أشارت السلطات الطبيّة إلى عدم ضرورة إخضاع جميع الموظّفين إلى التحليل. وُضع 16 عضوًا في المجمل في الحجر الصحيّ، كان 14 منهم على تواصل مقرّب بالعضو الذي كانت نتيجة تحليله إيجابيّة، بينما أظهر عضوٌ آخر أعراضًا على مدار عطلة نهاية الأسبوع".

وبالرغم من حصولهم على الضوء الأخضر، إلّا أنّ جميع أعضاء الفريق سيبقون في العزل الصحيّ لأسبوعٍ آخر قبل السماح لهم بالسفر إلى ديارهم.

وكان ثلاثة من مدراء الفريق، بمن فيهم أندريا ستيلا المدير الرياضي، قد بقوا في أستراليا لدعم الطاقم المعزول.

المقال التالي
فرق الفورمولا واحد تضغط لتأجيل حزمة قوانين 2021

المقال السابق

فرق الفورمولا واحد تضغط لتأجيل حزمة قوانين 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة هولندا الكبرى

جائزة هولندا الكبرى

٣٠ أبريل - ٣ مايو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: كيف جعلت مرسيدس نظام "داس" يتناسب مع مقدّمتها المثاليّة

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

مرسيدس تنسحب من التحالف المعارض لتسوية فيراري السرية مع "فيا"

4
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد تضغط لتأجيل حزمة قوانين 2021

40د

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة حصرية مع روس برون حول 06:49
فورمولا 1

مقابلة حصرية مع روس برون حول "كورونا" ونتفليكس وقوانين 2021

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا 05:18
فورمولا 1

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

أحدث الأخبار

التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا
F1

التحاليل تثبت عدم حمل سبعة أعضاء من مكلارين لفيروس كورونا

فرق الفورمولا واحد تضغط لتأجيل حزمة قوانين 2021
F1

فرق الفورمولا واحد تضغط لتأجيل حزمة قوانين 2021

تحليل تقني: كيف جعلت مرسيدس نظام "داس" يتناسب مع مقدّمتها المثاليّة
F1

تحليل تقني: كيف جعلت مرسيدس نظام "داس" يتناسب مع مقدّمتها المثاليّة

ساينز يدخل في العزل الذاتي التطوعي بعد أستراليا
F1

ساينز يدخل في العزل الذاتي التطوعي بعد أستراليا

بيريللي تتخلّص من 1800 إطار بعد إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
F1

بيريللي تتخلّص من 1800 إطار بعد إلغاء جائزة أستراليا الكبرى

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.