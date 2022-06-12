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التجارب الفاشلة لن تجبر مرسيدس على تغيير مقاربتها في الفورمولا واحد

قالت مرسيدس أن التجارب الفاشلة مؤخرًا على السيارة من قِبَل لويس هاميلتون لن تجبرها على تغيير مقاربتها لمحاولة تحسين مقاتلتها في الفورمولا واحد.

التجارب الفاشلة لن تجبر مرسيدس على تغيير مقاربتها في الفورمولا واحد

تأهّل هاميلتون للسباق الثالث على التوالي خلف زميله بالفريق جورج راسل، بينما يواصل الثنائي تجربة تحديثات جديدة على السيارة، والتي لم تحرز بعد التقدم المأمول.

لكن وبينما أعاقت تلك التجارب هاميلتون تحديدًا في السباقات الأخيرة، إلّا أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس يصرّ على أن ما تعلمه الفريق يحمل قيمة أكبر بكثير في مساعدة الصانع الألماني على تحقيق عودة أقوى على المدى البعيد.

وأوضح وولف أن هاميلتون اعتمد أرضية تجريبية لنهاية هذا الأسبوع في باكو، والتي ثبت بأنها ليست الخطوة للأمام التي يأملها الفريق.

فقال: "كان هنالك حل مختلف للأرضية على سيارته، والذي لم ينجح. الارتدادات ازدادت أكثر واقتراب السيارة من المسار وصل إلى درجة خطيرة، ومن ثم لم يتمكن من استخراج الأداء".

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لكن رغم لك يرى وولف أن الضغط مع تلك التجارب على كلتا السيارتين كان هامًا للغاية.

وبالحديث عن سلسلة تقدّم راسل الأخيرة على هاميلتون، قال وولف: "أرى أحدهما أسرع في إحدى الحصص، ومن ثم يكون الآخر هو الأسرع في الحصة التالية".

وأضاف: "كما أنه وبسبب وضع السيارة الحالي، فإذا ما ارتكبت خطأ بسيطًا على صعيد تجاربك مع السيارة - وهو الأمر الضروري من أجل التعلّم واستخراج الأداء - فإن هنالك فارق عشرين أو ثلاثة أعشار من الثانية يظهر بينهما على الفور".

وتابع: "لكن أعتقد أننا بحاجة لاتباع مقاربة تجريبية أكثر مع نهايات الأسبوع. فنحن نسعى الآن للمنافسة على الفوز عن استحقاق. علينا التعامل مع الحصص ربما ليس بمنظور التقدم في كل حصة، ولكن من منظور الفهم. وهذا ما نفعله وما سنفعله كذلك في السباق وفي مونتريال".

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