التباس حول القوانين يضطرّ فيراري لتغيير خططها لتجارب فيورانو

أراد الفريق المتمركز في مارانيللو إقامة تجارب على سيارة العام الماضي "اس.اف21" لأربعة أيام، والتي تهدف إلى أن تكون بمثابة تحمية لسائقَي الفريق شارل لوكلير وكارلوس ساينز، إلى جانب سائق الاختبار روبرت شفارتزمان.

مع ذلك، وقبل وقت قصير من انطلاق برنامج تجارب الفريق، تعيّن على فيراري مراجعة خططها إثر الالتباس حيال ما إذا كان مسموحًا لها في الواقع إجراء التجارب على إحدى سيارات العام الماضي.

وتشهد الفورمولا واحد حاليًا وضعًا دائم التغيّر في جانب القوانين التقنية لموسم 2022، حيث أن القوانين الوحيدة التي تم نشرها كانت مسودة مبكرة تمّت الموافقة عليها في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وتعمل الفرق و"فيا" على تعديل القوانين للموسم المُقبل، لكن لم تدخل تلك التعديلات ضمن العملية الرسمية للمصادقة من قِبَل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وبينما من الممكن نظريًا أن تنتظر القوانين الرياضية الجديدة حتى الجولة الافتتاحية للموسم المُقبل في البحرين لتكون جاهزة، لكن حقيقة أنها تتضمّن قيودًا حول التجارب تعني أن الفرق كذلك تتواجد ضمن وضع متغيّر في الوقت الحالي حول بعض التعريفات في القوانين.

وضمن نصّ أحدث مسودة تم نشرها من القوانين، فإنّه غير مسموح للفرق باختبار سيارة تمّ بناؤها وفقًا لقوانين العام السابق.

كما تنصّ على أنّه يتم تعريف سيارة على أنها حالية إذا كانت "مصممة وتم بناؤها من أجل التوافق مع القوانين التقنية للبطولة، أو تلك الخاصة بالعام السابق أو العام التالي".

ومع تقييد اختبار السيارة الحالية ضمن التجارب الشتوية الرسمية فقط، إلى جانب أيام التصوير الترويجية المحدودة، فإن ذلك يعني أنه لن يتم السماح لفيراري باختبار سيارة "اس.اف21" على حلبة فيورانو هذا الأسبوع تحت القوانين المنشورة حاليًا.

وهنالك قانون منفصل منصوص عليه يغطي اختبار الفرق لسيارات أقدم، لكنّه واضح بأن السيارات يجب أن تكون أقدم بعامين على الأقل.

ومن المعلوم بأن الفرق كانت تضغط من أجل تعديل قوانين التجارب لتسمح لهم باختبار سيارات 2021 هذا العام حيث أنه لن يكون لذلك أفضلية أداء تُذكر في ظل التغييرات الكبيرة على القوانين لموسم 2022.

مع ذلك، ومن دون توضيح بعد من "فيا" حيال قانونية الخطة السابقة لها، فإنّ فيراري آثرت عوضًا عن ذلك اختبار سيارتها من موسم 2018 بينما تتنظر قرارًا حول وضع القوانين.

وجاء ضمن بيان للفريق بخصوص هذا الشأن: "برنامج التجارب الذي كان من المخطط أن تبدأ به سكوديريا فيراري اليوم على حلبة فيورانو قد شهد بعض التغييرات هذا الصباح. حيث أننا ننتظر تلقّي تحديثًا من فيا حول الكيفية التي سيتم بها تطبيق قانون (اختبار السيارات السابقة) في 2022، والذي يحدد أيّة سيارة يمكن استخدامها في ذلك النوع من التجارب - وقد قررنا الاستعانة بسيارة موسم 2018 اس.اف.71.اتش. فيما سنعلن لاحقًا عن البرنامج المفصّل للتجارب".