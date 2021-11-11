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التأخير في شحن معدات الفرق لن يؤثر على جدول مواعيد جائزة البرازيل

من قبل:
, محرر

لا تتوقع الفورمولا واحد تأخيراً في مواعيد جائزة البرازيل الكبرى، بعد التأخير في شحن معدات الفرق التي تستعد لجدول عمل مزدحم جداً بسبب ذلك.

التأخير في شحن معدات الفرق لن يؤثر على جدول مواعيد جائزة البرازيل

تخوض الفورمولا واحد آخر سلسلة جولات ثلاثية متتالية، عبر المكسيك، البرازيل وقطر. الأمر الذي يضع عبئاً كبيراً بسبب المسافات الكبيرة بين تلك الجولات.

وبدا يوم أمس الأربعاء أن بعض الفرق ما زالت تنتظر وصول شحن معداتها إلى البرازيل، ما أثر على تحضيراتها في ساو باولو.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ما يقارب نصف الفرق ينتظر وصول المعدات، والبعض لن تصله المعدات إلا في وقت متأخر من يوم الخميس، حيث يستعد الميكانيكيون للعمل حتى فترة متأخرة لضمان سير كل شيء على ما يرام يوم الجمعة.

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وأكدت الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الظروف الجوية أثرت على شحن المعدات، لكنها لا تتوقع أي تأخير في المواعيد الرسمية للجولة.

حيث قال متحدث باسم البطولة: "كان هناك تأخير في الشحن من المكسيك بسبب الظروف الجوية، ما يعني أن بعض المستوعبات لم تصل بعد".

وأكمل: "نتوقع أن تصل يوم الخميس من دون تأثير أكبر على مواعيد الجولة".

ويمثل التأخير في وصول معدات الفرق تحدياً إضافياً لها قبيل آخر جولة تضم سباقاً قصيراً لهذا الموسم، حيث سيقام في إنترلاغوس، بعد أن تمت تجربة هذه الصيغة في كل من سيلفرستون ومونزا.

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