التأثير الكبير لحادثة نوريس وفيرستابن في النمسا على جائزة بريطانيا الكبرى

مشجعو الفورمولا 1 بدأوا باقتناص التذاكر المتبقية لجائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع بعد الحادثة المثيرة للجدل التي جمعت بين لاندو نوريس وماكس فيرستابن في سباق النمسا.

وقد لاحظ مدراء جائزة بريطانيا ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات التذاكر لسباق نهاية هذا الأسبوع بعدما استمتع المشجعون بإثارة المنافسة على حلبة ريد بُل رينغ.

حيث كان لفوز البريطاني جورج راسل الصادم لصالح مرسيدس، إلى جانب دراما مواطنه نوريس في مواجهة فيرستابن على المسار، بالغ الأثر في تهافت المشجعين على شراء التذاكر لآخر سباقات الجولة الثلاثية الحالية.

وقد شهدت جائزة بريطانيا الكبرى الموسم الماضي حضور ما مجموعه 480 ألف مشجع على مدار نهاية الأسبوع، فيما يتوقع مدارء حلبة سيلفرستون أن يتم بيع تذاكر يوم السباق بالكامل بالرُغم من الانتقادات الأخيرة حول ارتفاع أسعارها.

كما تطرق لويس هاميلتون إلى تلك المسألة مؤخرًا، مطالبًا حلبة سيلفرستون بأن تركز على تخفيض الأسعار وجعلها في المتناول بعد زيادتها خلال الأعوام الماضية.

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد كشف في وقت سابق من العام بأن ستيوارت برينغل مدير حلبة سيلفرستون قد أشار بأن مبيعات التذاكر كانت بطيئة في بداية الموسم بسبب هيمنة فيرستابن وفريقه ريد بُل.

لكن الحلبة أوضحت مؤخرًا بأن هنالك ازدياد في مبيعات التذاكر حتى عندما فاز فيرستابن بجائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة.