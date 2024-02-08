البند في عقد هاميلتون الذي يمنع نقل موظفين أساسيين من مرسيدس إلى فيراري
هناك بند في عقد لويس هاميلتون مع فريقه مرسيدس يمنعه من نقل موظفين أساسيين معه إلى فيراري التي سيقود معها بدءاً من موسم 2025 للفورمولا واحد.
ألقى هاميلتون خبراً صاعقاً بخطوة انتقاله من مرسيدس إلى فيراري، عبر تفعيل بند في عقده يسمح له بإنهائه مبكراً.
هذا الأمر فتح الباب على إمكانية انتقال موظفين أساسيين من مرسيدس معه، مثل بيت بونينغتون (بونو)، إلى فيراري، كما حصل في الماضي مع أبطال آخرين أثناء تغيير فرقهم.
في 1996، انتقل روس براون المدير التقني حينها في بينيتون، مع مايكل شوماخر، إلى فيراري، وكذلك مدير التصميم روري بيرني، وبعض من الموظفين الأساسيين الآخرين.
وكذلك الحال مع جاك فيلنوف الذي انتقل من ويليامز إلى بار في 1999. أما أندريا ستيلا فانضم في 2015 إلى مكلارين قادماً من فيراري بالتزامن مع انتقال فرناندو ألونسو.
لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن حصول مثل هذه الانتقالات من مرسيدس إلى فيراري لا يمكن أن يتم،بسبب بند محدد في عقد هاميلتون مع السهام الفضية.
وكجزء من ذلك، فإنه لا يحق للبريطاني أخذ موظفين معه عند تغيير الفريق.
ومثل هذه البنود شائعة في العقود التي تربط كبار الموظفين الإداريين، وذلك بهدف منع الشركات المنافسة من ضم أعداد كبيرة وإغرائهم للانتقال.
لكن لا يمكن لهذه البنود منع الموظفين من الانتقال في حال وافق جميع الأطراف على ذلك.
كما أن مثل هذا البند في عقود الفورمولا واحد ليست بالأمر النادر، خاصة حين يتعلق الأمر بموظفين هامين في مناصب حساسة.
ولعل أهم موظف قد يرغب هاميلتون بنقله معه إلى فيراري، هو (بونو)، مدير سباقه، حيث يمتلك الرجلان علاقة خاصة جمعتهما أثناء فترة العمل الطويلة مع مرسيدس.
وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد اعترف مؤخراً بأنه يتوقع الجلوس مع بونو للكلام حول مستقبله.
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