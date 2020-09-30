البحرين لا تتوقع استبدال المسار الاعتيادي للحلبة بالمسار الخارجي البيضوي

ستستضيف البحرين سباقين قرب نهاية موسم 2020 كجزء من الروزنامة المعدلة، لتنضم إلى حلبتي ريد بُل رينغ وسيلفرستون في استضافة أكثر من سباق واحد هذا الموسم.

وبعكس الحلبتين السابقتين، ستستخدم البحرين مسارين مختلفين لكل سباق، حيث سيشهد السباق الثاني استعمال مسار خارجي دائري يوم 6 ديسمبر.

ومن المتوقع أن يشهد المسار الجديد تسجيل أزمنة سريعة للغاية تحت 55 ثانية خلال التصفيات، وفقاً لنتائج عمليات المحاكاة التي أجرتها البطولة، ووصفها سائقو الفورمولا واحد "بالرائعة".

لكن من غير المرجح أن يصبح المسار الجديد دائماً للمستقبل، حيث صرّح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة رئيس حلبة البحرين الدولية عن اعتقاده بأن الشكل الاعتيادي للمسار له الأولوية.

حيث قال: "إنه موسم مثير حقاً، أعتقد أن القرارات اتخذت، خاصة من جهتنا، بناءً للوضع العالمي الراهن".

وأكمل: "إنه مسار أقصر بكثير، وبالنسبة لنا، أعتقد أن المسار العالمي الاعتيادي يود المتابعين رؤيته، نظراً لقسمه الداخلي والنواحي التقنية التي يتمتع بها".

وأردف: "إنه قرار اتخذوه بسبب الوضع الراهن، وضرورة إكمال المزيد من الجولات".

واسترسل: "لو كنا سنستضيف سباقاً واحداً في الموسم، أو إذا تم اختيارنا لإقامة سباق واحد فقط، فسيكون ذلك على التصميم الدولي الاعتيادي للمسار، أي مثل السباق الأول [في البحرين هذا الموسم]."

واستطاعت البحرين الاستفادة من المسار الخارجي لأنها تحمل ترخيص الدرجة الأولى المطلوب من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لجميع المسارات التي ترغب في استضافة سباقات الفورمولا واحد.

وهذا يعني أنه لن تكون هناك حاجة إلى تعديلات إضافية على الحلبة لجعلها جاهزة لاستضافة سباق الجائزة الكبرى في الصخير، والذي سيكون أول حدث دولي يقام على المسار الخارجي.

وأوضح الشيخ سلمان أن المسؤولين في البحرين كانوا يعملون بالتعاون مع "فيا" و البطولة لتحقيق أقصى استفادة من التصميم وتقديم منافسات مثيرة.

فقال: "لقد اتخذت الفورمولا واحد تقنياً الآن نهجاً أكثر تفصيلاً لجميع المسارات، حيث تم نصب الكاميرات وغيرها من التجهيزات".

وتابع: "أعتقد أنه مع بات سيموندز، بات لديهم فريق تقني جيد الآن. خلال اجتماع المروجين لدينا، كان لديهم عرض تقديمي خاص يوضح ما يمكننا استخدامه، وكيف يمكننا استخدامه".

وأردف: "سيتم إعداد تخطيط المسار والإضاءة وفقاً لمعايير الفورمولا واحد، وكل ذلك من الأمور".

وستحمل جولتا البحرين الرقمين 15 و 16 من موسم ضمّ 17 سباقاً، لتشكل أول جولتين من السباقات الثلاثة المتتالية والتي ستكتمل في أبوظبي كختام للموسم.

وتتوقع البحرين بعد ذلك العودة إلى مكانها المعتاد في مارس لموسم 2021، مما يشكل تحدياً على الحلبة لأن ذلك يعني استضافة ثلاثة سباقات فورمولا واحد في أربعة أشهر.

فقال الشيخ سلمان:"من خلال ما سمعناه، لقد عاد كل شيء إلى طبيعته، وتحاول الفورمولا واحد أن تفعل ما لم تتمكن من القيام به في موسم 2020".

واختتم: "كانت لدينا خطط كبيرة لشهر مارس/آذار، وما زلنا نستطيع أن نقرر متى نفعل ذلك. وهناك مفاجآت في جعبتنا".