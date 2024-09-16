البحرين ستستضيف التجارب الشتويّة لموسم 2025 بالرغم من تغييرات الروزنامة
ستُقام التجارب الشتويّة أيّام 26، 27 و28 فبراير المقبل قبيل الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا 1.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
ستستضيف البحرين التجارب التحضيريّة للموسم الجديد بالرغم من تغيير موقعها في روزنامة 2025.
مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" فإنّ الفرق ستستخدم حلبة البحرين الدوليّة للتحضير للموسم الأخير ضمن حقبة القوانين الحاليّة على مدار ثلاثة أيّام في نهاية فبرارير.
وسيكون ذلك العام الخامس على التوالي الذي تستضيف فيه البحرين التجارب الشتويّة والسادس في المجمل.
وتستفيد الفرق من مناخ البحرين الثابت أكثر والذي يُوفّر حلبة ممثّلة أكثر مع درجات حرارة مناسبة لاختبار السيارات للموسم الجديد، بالرغم من هبوب بعض الرياح القويّة في بعض الأحيان.
وستُقام جائزة البحرين الكبرى في أبريل العام المقبل، حيث تمّ نقل الحدث إلى ما بعد شهر رمضان المعظّم.
كما تمّ نقل سباق جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى من مارس، على أن تستضيف أستراليا والصين واليابان السباقات الثلاثة الافتتاحيّة – حيث ستُشكّل سوزوكا سلسلة ثلاثيّة مع الجولتين الشرق أوسطيّتين.
وتنتهي التجارب الشتويّة قبل أسبوعين من بداية عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى، حيث من المرجّح أن يكون هذا الاستخدام الأخير لصيغة الأيّام الثلاثة قبل اعتماد القوانين التقنيّة الجديدة في 2026.
ومن ثمّ من المرجّح أن تحصل الفرق على ستّة أيّام تجارب للتعوّد على السيارات ووحدات الطاقة الجديدة قبل بدء المنافسات.
وكجزء من دفع الفورمولا 1 نحو الاستدامة وأهداف حياديّة الكربون بحلول 2030، ستبقى "نسبة كبيرة" من الشحنات في البحرين قبل الجائزة الكبرى.
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