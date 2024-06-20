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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

البحرين تتجه لاستضافة التجارب الشتوية للفورمولا 1 من جديد في موسم 2025

تقترب فرق الفورمولا 1 من إتمام خططها للإبقاء على إقامة التجارب الشتوية في البحرين، بالرغم من افتتاح موسم 2025 بجائزة أستراليا الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل رايسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل رايسينغ

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

تتجه الفورمولا 1 لإقامة التجارب الشتوية الرسمية في البحرين من جديد في العام القادم، على الرُغم من عدم استضافتها للسباق الافتتاحي في الموسم.

ومع استضافة حلبة الصخير للجولة الافتتاحية لموسم الفورمولا 1 منذ 2021، فقد انتقلت البطولة مؤخرًا إلى إقامة التجارب الشتوية هناك في الأيام السابقة للجائزة عوضًا عن إقامتها في الوجهة المفضّلة السابقة في برشلونة.

وقد فضّلت البطولة البحرين على إثر توفيرها لأجواء مشابهة، وأنه كان من الأسهل لوجستيًا على الفرق أن تختبر سياراتها وتسابق على ذات الحلبة عوضًا عن نقل السيارات والبُنى التحتية.

لكن ومع انتقال الجولة الافتتاحية لتُقام في أستراليا للموسم القادم، لعدم قدرة الشرق الأوسط على استضافتها خلال شهر رمضان المبارك، فقد كان هنالك بعض الجدل حيال تغيير خطط إقامة التجارب الشتوية.

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وتمثلت إحدى الأفكار المطروحة في عودة التجارب الشتوية إلى برشلونة، قبل أن تتحضّر الفرق من أجل رحلتها إلى ملبورن لخوض الجولة الافتتاحية.

مع ذلك، فقد كشفت مصارد عن أنه وعقب نقاشات مع إدارة الفورمولا 1، فقد صوتت معظم الفرق لصالح البقاء مع البحرين من جديد في 2025، بالرُغم من إمكانية عودة برشلونة في 2026 لتشهد اختبار سيارات الحقبة الجديدة.

وفي حين أنه لم يتم بعد الإعلان رسميًا عن تلك الخطوة، لكنه من المعلوم بأن البحرين ستستضيف التجارب الشتوية في 26-28 فبراير/شباط، وهو أقصى موعد يمكن إقامة التجارب خلاله لأن شهر رمضان من المتوقع أن يبدأ في اليوم الأخير من ذات الشهر.

وبعد تجارب البحرين، ستعيد الفرق على الأرجح سياراتها إلى أوروبا للعمل عليها للمرة الأخيرة قبل نقلها إلى ملبورن من أجل السباق الافتتاحي في 16 مارس/أذار.

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