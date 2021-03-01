البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
264 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
276 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
285 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق /  ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

أعلنت مملكة البحرين أنها تخطط لتأمين لقاحات فيروس كورونا، لأولئك الذين سيسافرون من أجل تجارب الفورمولا واحد الشتوية، وكذلك الجائزة الكبرى، شهر مارس/آذار الجاري.

تذاكر
المشاركات
التعليقات
البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

ستستضيف المملكة التجارب الشتوية لموسم 2021 ما بين يومي 12 و14 مارس، قبل الجولة الافتتاحية التي ستقام على أرض حلبة البحرين الدولية ما بين 26 و28 مارس.

وتمتلك البحرين حالياً أحد أعلى نسب لقاحات كورونا في العالم بأسره، بنسبة تبلغ 9 بالمئة من تعداد السكان. ومع توافد المزيد من الأشخاص العاملين في الفورمولا واحد من جميع أنحاء العالم خلال التجارب الشتوية والجولة الافتتاحية، أعلنت البلاد أنها ستمنحهم لقاحات الفيروس كذلك.

حيث أكدت المملكة في بيان خاص أنها ستوسع من برنامج التلقيح ليشمل "الفعاليات الضخمة التي تقام في المملكة، وذلك بشكل دوري، ما يعود بالفائدة على كلا الطرفين: المشاركين الوافدين، والسكان المحليين".

وتابع البيان: "نظراً للجدول الزمني لأحداث الفورمولا واحد، ومن بينها التجارب الشتوية، فإن أغلب المشاركين سيتواجدون في البحرين لفترة ثلاثة أسابيع قبل السباق".

وأكمل: "هذا ما يمنح فرصة فريدة لتقديم حماية إضافية لأولئك الذين يودون الاستفادة منها، وأخذ لقاح ’فايزر-بايوتيك’".

وستقدم وزارة الصحة البحرينية لجميع "المشاركين في السباق"، فرصة أخذ اللقاح عقب الوصول إلى البلاد، ومن ثم تلقي الجرعة الثانية الداعمة قبل خروجهم من البلاد، بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى.

اقرأ أيضاً:

لكن، أكد متحدث باسم الفورمولا واحد أن المنظمة نفسها "لا تخطط لتلقي اللقاح قبل موعده المقرر من وزارة الصحة البريطانية".

وبيدو أن أغلب الفرق لن تأخذ العرض المقدم من مملكة البحرين.

يشار إلى أن معدل الإصابات في المملكة قد ارتفع إلى مستوى جديد شهر فبراير/شباط المنصرم، ليصل إلى 484 حالة جديدة يومياً. بينما وصل عدد الوفيات إلى 444 منذ بداية الجائحة.

 ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022

المقال السابق

 ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى تذاكر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021

19س
2
فورمولا 1

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

7دقيقة
3
فورمولا إي

فيرن يخسر منصّة تتويجه في الدرعيّة لصالح دا كوستا

23س
4
فورمولا 1

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

5
فورمولا 1

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

أحدث الأخبار
البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق
فورمولا 1

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

 ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022
فورمولا 1

 ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022

57د
خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021
فورمولا 1

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021

19س
بينوتو يُخطّط للتغيّب عن بعض السباقات في ظلّ تحضيرات فيراري لموسم 2022
فورمولا 1

بينوتو يُخطّط للتغيّب عن بعض السباقات في ظلّ تحضيرات فيراري لموسم 2022

22س
الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

27-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد 02:52
فورمولا 1
26-02-2021

وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون 01:39
فورمولا 1
26-02-2021

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022 07:32
فورمولا 1
26-02-2021

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد 00:52
فورمولا 1
26-02-2021

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

مقارنة بين سيارتي مكلارين 2020 و2021 00:32
فورمولا 1
26-02-2021

مقارنة بين سيارتي مكلارين 2020 و2021

الأكثر شعبية اليوم

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

فيرن يخسر منصّة تتويجه في الدرعيّة لصالح دا كوستا
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فيرن يخسر منصّة تتويجه في الدرعيّة لصالح دا كوستا

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

 ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

 ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022

بينوتو يُخطّط للتغيّب عن بعض السباقات في ظلّ تحضيرات فيراري لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو يُخطّط للتغيّب عن بعض السباقات في ظلّ تحضيرات فيراري لموسم 2022

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار
رالي داكار رالي داكار / نبذة عن الراحل

وفاة الدراج شيربين نتيجة إصاباته بعد حادثته في رالي داكار

أحدث الأخبار

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

 ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

 ريد بُل تتجاهل التكهنات بانتقال فيرشتابن إلى مرسيدس في 2022

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

خمسة أشياء تعلّمناها من حدث إطلاق فريق فيراري لموسم 2021

بينوتو يُخطّط للتغيّب عن بعض السباقات في ظلّ تحضيرات فيراري لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو يُخطّط للتغيّب عن بعض السباقات في ظلّ تحضيرات فيراري لموسم 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.