البحرين تؤمن لقاحات فيروس كورونا للمشاركين في التجارب الشتوية والسباق

ستستضيف المملكة التجارب الشتوية لموسم 2021 ما بين يومي 12 و14 مارس، قبل الجولة الافتتاحية التي ستقام على أرض حلبة البحرين الدولية ما بين 26 و28 مارس.

وتمتلك البحرين حالياً أحد أعلى نسب لقاحات كورونا في العالم بأسره، بنسبة تبلغ 9 بالمئة من تعداد السكان. ومع توافد المزيد من الأشخاص العاملين في الفورمولا واحد من جميع أنحاء العالم خلال التجارب الشتوية والجولة الافتتاحية، أعلنت البلاد أنها ستمنحهم لقاحات الفيروس كذلك.

حيث أكدت المملكة في بيان خاص أنها ستوسع من برنامج التلقيح ليشمل "الفعاليات الضخمة التي تقام في المملكة، وذلك بشكل دوري، ما يعود بالفائدة على كلا الطرفين: المشاركين الوافدين، والسكان المحليين".

وتابع البيان: "نظراً للجدول الزمني لأحداث الفورمولا واحد، ومن بينها التجارب الشتوية، فإن أغلب المشاركين سيتواجدون في البحرين لفترة ثلاثة أسابيع قبل السباق".

وأكمل: "هذا ما يمنح فرصة فريدة لتقديم حماية إضافية لأولئك الذين يودون الاستفادة منها، وأخذ لقاح ’فايزر-بايوتيك’".

وستقدم وزارة الصحة البحرينية لجميع "المشاركين في السباق"، فرصة أخذ اللقاح عقب الوصول إلى البلاد، ومن ثم تلقي الجرعة الثانية الداعمة قبل خروجهم من البلاد، بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى.

لكن، أكد متحدث باسم الفورمولا واحد أن المنظمة نفسها "لا تخطط لتلقي اللقاح قبل موعده المقرر من وزارة الصحة البريطانية".

وبيدو أن أغلب الفرق لن تأخذ العرض المقدم من مملكة البحرين.

يشار إلى أن معدل الإصابات في المملكة قد ارتفع إلى مستوى جديد شهر فبراير/شباط المنصرم، ليصل إلى 484 حالة جديدة يومياً. بينما وصل عدد الوفيات إلى 444 منذ بداية الجائحة.