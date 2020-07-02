الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا

يُمكنكم تذكّر جائزة إيطاليا الكبرى 2001 التي أُقيمت بعد أيّامٍ قليلة من أحداث الـ 11 من سبتمبر، كما لا ننسى تأثير ثوران بركان آيسلاندا في 2010.

وكذلك سباق ملبورن من هذا العام الذي جاء في ظلّ تفاقم تهديد فيروس كورونا ما تسبّب في إلغائه في اللحظات الأخيرة.

وسنُضيف على ذلك جائزة النمسا الكبرى 2020 التي ربّما حظيت بموقعها كجولة افتتاحيّة غريبة في تاريخ الفورمولا واحد.

إذ في ظلّ عدم انتهاء أزمة وباء "كورونا"، فإنّ الجائزة الكبرى المغلقة الأولى من نوعها في تاريخ البطولة بدأت اليوم الخميس من خلال تعوّد السائقين، وأعضاء الفرق والمسؤولين وبعض الصحفيين الحاضرين على ما بات يُعرف بالوضع الطبيعي الجديد.

إذ كانت المتطلّبات صارمة قبل عطلة نهاية الأسبوع من أجل ضمان أنّ جميع القادمين إلى الحلبة غير حاملين للفيروس.

حيث تعيّن على جميع الحاضرين في السباق الخضوع لتحليل لفيروس كورونا، وكانت هناك الكثير من مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعيّ تظهر مدى صعوبة التجربة...

كما أنّ السفر إلى السباقات كان له شعورٌ غريب، حيث تبذل المطارات وشركات الطيران جهودًا جبارة لفرض التباعد وارتداء الأقنعة، لكنّها فشلت في النهاية في السيطرة على صفوف بدت مهتمّة أكثر بركوب الطائرة عوضًا عن الحفاظ على مسافات متباعدة بينها.

بالوصول إلى حلبة ريد بُل رينغ ريوم الخميس، بدا الأمر أشبه بتجارب خاصة أكثر منه يوم بدء موسم الفورمولا واحد.

وفي حين أنّ الحدث سيكون مغلقًا، لم تكن هناك الكثير من الحراسة خارج الحلبة، حيث أُجري التفقّد الأوّل على ملصقات السيارة حالما تصل إلى الحلبة. لكن يبدو أنّ دعوة المشجّعين للبقاء بعيدين عن الحلبة قد آتت أكلها، حيث كان مشجّعٌ وحيدٌ متواجدًا في مدخل الحلبة يُلوّح لجميع من يدخل.

وبعد ترك السيارة في الموقف والسير نحو المدخل الرئيسي، أجريت عمليّة تفقّد لحرارة الجسم إلى جانب طلب إجباري بغسل اليدين، قبل التثبّت من الهوئيّة للتوجّه إلى المركز الإعلامي في الطابق العلويّ.

كانت هناك الكثير من العلامات التي تطلب من الحاضرين التقيّد بالتباعد الاجتماعيّ بمسافة مترين، وكانت هناك عدّة نقاط تعقيم تحثّ الجميع على بذل كلّ السبل للإبقاء على الفيروس بعيدًا. كما أنّ ارتداء الأقنعة إجباري.

وفي حين أنّ المركز الإعلامي يكون مثل خليّة النحل عادة يوم الخميس، فإنّ الهدوء كان يسود المكان هذه المرّة.

كما أنّ هناك دربًا أحاديًا لمنع الصحفيين وطاقم الحلبة من الاحتكاك، لكنّ ذلك يعني سيرًا لمسافة طويلة للوصول إلى المركز إن دخلت من مكان خاطئ.

زد على ذلك لن تكون هناك لقاءات صحفيّة تقليديّة، إذ سيجرى كلّ شيء عن بعد عبر جلب السائقين فريقًا بفريق إلى غرفة مغلقة يكون فيها المصوّر والطاقم الأساسي فقط حاضرًا.

ويجب تقديم الأسئلة بشكلٍ مسبق، وسيتمّ طرحها من قبل مقدّم المؤتمر الصحفي. تُحاول البطولة عدم الإقدام على أيّ مجازفة في ما يتعلّق بالفقاعات الاجتماعيّة المفروضة على كلّ فريق من خلال عدم وضع الصحفيين والسائقين في ذات الغرفة.

لا يُسمح حاليًا للصحفيين بدخول البادوك أو خطّ الحظائر، لذا لن تكون هناك محادثات سريّة مع موظّفي الفرق حول آخر الشائعات. سيحلّ تطبيق "واتساب" محلّها...

سيكون من المدهش رؤية ما ستؤول إليه الأمور إن حدث أمرٌ ما مثيرٌ للجدل على المسار!