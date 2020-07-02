فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الأولى خلال
15 ساعات
:
51 دقيقة
:
04 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا

المشاركات
التعليقات
الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا
02-07-2020

شهدت بطولة العالم للفورمولا واحد بعض السباقات التي أُقيمت في ظروف استثنائيّة على مرّ تاريخها، ونحن الآن بصدد مواجهة فترة جديدة غير مألوفة.

يُمكنكم تذكّر جائزة إيطاليا الكبرى 2001 التي أُقيمت بعد أيّامٍ قليلة من أحداث الـ 11 من سبتمبر، كما لا ننسى تأثير ثوران بركان آيسلاندا في 2010.

وكذلك سباق ملبورن من هذا العام الذي جاء في ظلّ تفاقم تهديد فيروس كورونا ما تسبّب في إلغائه في اللحظات الأخيرة.

وسنُضيف على ذلك جائزة النمسا الكبرى 2020 التي ربّما حظيت بموقعها كجولة افتتاحيّة غريبة في تاريخ الفورمولا واحد.

إذ في ظلّ عدم انتهاء أزمة وباء "كورونا"، فإنّ الجائزة الكبرى المغلقة الأولى من نوعها في تاريخ البطولة بدأت اليوم الخميس من خلال تعوّد السائقين، وأعضاء الفرق والمسؤولين وبعض الصحفيين الحاضرين على ما بات يُعرف بالوضع الطبيعي الجديد.

إذ كانت المتطلّبات صارمة قبل عطلة نهاية الأسبوع من أجل ضمان أنّ جميع القادمين إلى الحلبة غير حاملين للفيروس.

حيث تعيّن على جميع الحاضرين في السباق الخضوع لتحليل لفيروس كورونا، وكانت هناك الكثير من مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعيّ تظهر مدى صعوبة التجربة...

 

كما أنّ السفر إلى السباقات كان له شعورٌ غريب، حيث تبذل المطارات وشركات الطيران جهودًا جبارة لفرض التباعد وارتداء الأقنعة، لكنّها فشلت في النهاية في السيطرة على صفوف بدت مهتمّة أكثر بركوب الطائرة عوضًا عن الحفاظ على مسافات متباعدة بينها.

بالوصول إلى حلبة ريد بُل رينغ ريوم الخميس، بدا الأمر أشبه بتجارب خاصة أكثر منه يوم بدء موسم الفورمولا واحد.

وفي حين أنّ الحدث سيكون مغلقًا، لم تكن هناك الكثير من الحراسة خارج الحلبة، حيث أُجري التفقّد الأوّل على ملصقات السيارة حالما تصل إلى الحلبة. لكن يبدو أنّ دعوة المشجّعين للبقاء بعيدين عن الحلبة قد آتت أكلها، حيث كان مشجّعٌ وحيدٌ متواجدًا في مدخل الحلبة يُلوّح لجميع من يدخل.

وبعد ترك السيارة في الموقف والسير نحو المدخل الرئيسي، أجريت عمليّة تفقّد لحرارة الجسم إلى جانب طلب إجباري بغسل اليدين، قبل التثبّت من الهوئيّة للتوجّه إلى المركز الإعلامي في الطابق العلويّ.

كانت هناك الكثير من العلامات التي تطلب من الحاضرين التقيّد بالتباعد الاجتماعيّ بمسافة مترين، وكانت هناك عدّة نقاط تعقيم تحثّ الجميع على بذل كلّ السبل للإبقاء على الفيروس بعيدًا. كما أنّ ارتداء الأقنعة إجباري.

وفي حين أنّ المركز الإعلامي يكون مثل خليّة النحل عادة يوم الخميس، فإنّ الهدوء كان يسود المكان هذه المرّة.

كما أنّ هناك دربًا أحاديًا لمنع الصحفيين وطاقم الحلبة من الاحتكاك، لكنّ ذلك يعني سيرًا لمسافة طويلة للوصول إلى المركز إن دخلت من مكان خاطئ.

زد على ذلك لن تكون هناك لقاءات صحفيّة تقليديّة، إذ سيجرى كلّ شيء عن بعد عبر جلب السائقين فريقًا بفريق إلى غرفة مغلقة يكون فيها المصوّر والطاقم الأساسي فقط حاضرًا.

ويجب تقديم الأسئلة بشكلٍ مسبق، وسيتمّ طرحها من قبل مقدّم المؤتمر الصحفي. تُحاول البطولة عدم الإقدام على أيّ مجازفة في ما يتعلّق بالفقاعات الاجتماعيّة المفروضة على كلّ فريق من خلال عدم وضع الصحفيين والسائقين في ذات الغرفة.

لا يُسمح حاليًا للصحفيين بدخول البادوك أو خطّ الحظائر، لذا لن تكون هناك محادثات سريّة مع موظّفي الفرق حول آخر الشائعات. سيحلّ تطبيق "واتساب" محلّها...

سيكون من المدهش رؤية ما ستؤول إليه الأمور إن حدث أمرٌ ما مثيرٌ للجدل على المسار!

المقال التالي
أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021

المقال السابق

أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021

المقال التالي

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

trending اليوم

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض
فورمولا 1 / فورمولا 1
49د

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
55د

الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا

أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

موتو جي بي: كوارتارارو يُواجه جلسة استماع لخرقه قواعد التجارب
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يُواجه جلسة استماع لخرقه قواعد التجارب

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

أحدث الأخبار

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض
فورمولا 1 / فورمولا 1
49د

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1
55د

الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا

أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021
فورمولا 1 / فورمولا 1

أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

49د
2
فورمولا 1

توقعات بتصاعد الجدل حيال نظام "داس" وسيارة ريسينغ بوينت في النمسا

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

4
فورمولا 1

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020

5
فورمولا 1

الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا

55د

أحدث ملفات الفيديو

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى 03:57
فورمولا 1

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى

أحدث الأخبار

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020
فورمولا 1

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض
فورمولا 1

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا
فورمولا 1

الانطباعات الأولى من داخل الجائزة الكبرى المغلقة في النمسا

أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021
فورمولا 1

أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021

غروجان "قلق" حيال افتقار هاس للتحديثات
فورمولا 1

غروجان "قلق" حيال افتقار هاس للتحديثات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.