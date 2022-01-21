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الانتهاء من أعمال تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

انتهت أعمال التغييرات على تصميم حلبة ألبرت بارك التي تُقام عليها جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد قبيل نسخة هذا العام من السباق.

الانتهاء من أعمال تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

من المنتظر أن تستضيف حلبة ألبرت بارك في ملبورن سباق الفورمولا واحد بشكلٍ كاملٍ للمرّة الأولى منذ نسخة 2019، وذلك بعد إيقاف حدث 2020 في اللحظات الأخيرة بسبب حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما أُلغيت نسخة 2021 بالكامل بسبب إقفال أستراليا لحدودها.

وسمح ذلك التوقّف لشركة جائزة أستراليا الكبرى بإكمال أشغال كبيرة على تصميم حلبة ألبرت بارك تهدف لتوفير المزيد من فرص التجاوز.

وشملت التغييرات تحويل المنعطفين 9 و10 إلى مسارٍ منسابٍ سريع، بينما أُدخلت المزيد من التغييرات على منعطفات أخرى لتوسيعها من أجل زيادة السرعة فيها.

ويتزامن ذلك مع اعتماد السيارات الجديدة، حيث من المتوقّع أن يُوفّر العاملان تسابقًا أفضل.

وتتشكّل أغلب أجزاء الحلبة من طرقات عموميّة حول بحيرة ألبرت بارك، وتمّت إعادة تعبيدها هي الأخرى للمرّة الأولى منذ 1996 عندما استضافت الحلبة الفورمولا واحد للمرّة الأولى آنذاك.

وقال أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي لشركة جائزة أستراليا الكبرى عندما سُئل عن قدر تحسّن الأزمنة على المسار الجديد: "ربّما أسرع بخمس ثوانٍ، لكن مع اعتماد السيارات الجديدة فإنّ التسابق سيكون متقاربًا أكثر".

وأكمل: "يُمكنك اتّباع السيارة التي أمامكن وتوقّع قدرتك على تجاوزها والتواجد في موقع تنافسي. نتوقّع أن يكون المنعطف الـ 11 نقطة أفضل فرص التجاوز".

وأردف: "توسيع المنعطفات التي قبلها، وخاصة المنعطف السادس الذي ارتفعت فيه السرعة من 90 إلى 150 كلم/س يسمح بعبور السيارات بجانب البحيرة بسرعة تفوق 330 كلم/س".

واختتم بالقول: "التأكّد من أنّ التسابق سيكون مثيرًا قدر الإمكان هو سبب تغيير الفورمولا واحد لخصائص السياراة لهذا الموسم. وذلك كذلك سبب إعادة تعبيدنا للمسار للمرّة الأولى منذ 25 عامًا".

يُشار إلى أنّ حلبة ألبرت بارك ستستضيف جائزة أستراليا الكبرى بين 7 و10 أبريل المقبل.

تغييرات حلبة ألبرت بارك

تغييرات حلبة ألبرت بارك

تصوير: شركة جائزة أستراليا الكبرى

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الانتهاء من أعمال تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد
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الانتهاء من أعمال تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

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