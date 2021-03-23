"الانتباه لأدق التفاصيل" أحد أهم ما جلبه راسل من مشاركته مع مرسيدس

أثار البريطاني الإعجاب حين قاد سيارة مرسيدس خلال جائزة الصخير الكبرى بديلاً عن لويس هاميلتون الذي اضطر للغياب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وبالرغم من راسل اضطر للعودة إلى فريقه ويليامز خلال الجولة التالية في أبوظبي، لكن تلك التجربة القصيرة كانت كافية بالنسبة له لمنحه نظرة على كيفية عمل الفريق حامل اللقب.

وبينما يرى البريطاني أن مشاركته تلك تمثل حافزاً له مع بداية موسم 2021 وترفع من ثقته بنفسه، لكنه أشار إلى نواحٍ أخرى جلبها معه كذلك.

حيث قال: "أعتقد أن مرسيدس تخوض بشكل كبير جداً وتحلل كثيراً في التفاصيل. وهذا ما نقلته معي بعد أن لمست كيفية عمل مهندسيهم".

وأكمل: "يمكنني بالتأكيد الاستفادة من ذلك ودمجه ضمن بيئة عملي بما يناسبني. بالمقابل، هناك تفاصيل صغيرة تتعلق بالبيانات حاولت دمجها هنا. وكل تلك أمور مفيدة".

لكن، يعي راسل أنه لا يمكن نقل كل شيء ليتناسب مع ويليامز نظراً لاختلاف طبيعة الفريقين.

فقال: "في نهاية المطاف، الفورمولا واحد رياضة متقلبة للغاية، وعلينا استغلال أقصى ما توفره لنا معداتنا. ما يعمل لدى مرسيدس قد ينفع معنا بالضرورة".

واختتم: "أعتقد أنني تعلمتُ أيضاً ضرورة المرونة، وكان عليّ تغيير أسلوب قيادتي كثيراً كي يتناسب مع سيارتهم لاستخلاص أقصى ما يمكنني منها. والحال كذلك هنا في ويليامز، حيث اضطررتُ للعودة إلى أسلوب قيادتي السابق".

يشار إلى أن راسل ضمن ثالث وآخر مواسمه في عقده مع ويليامز، حيث يأمل أن ينال فرصة الانضمام إلى مرسيدس في 2022.