الاكتفاء "بتوبيخ" بوتاس إثر حادثته مع غروجان في التجارب الحرّة في أبوظبي
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29-11-2019
اكتفى مراقبو جائزة أبوظبي الكبرى بتوبيخ سائق مرسيدس فالتيري بوتاس على إثر حادثة التصادم التي جمعته برومان غروجان سائق هاس في الحصّة الثانية من التجارب الحرّة.
سجّل بوتاس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية قبل أن يصطدم بغروجان بينما كان الفنلندي ضمن محاكاة للسباق.
وقد تحمّل سائق مرسيدس كامل المسؤولية في اصطدامه بغروجان، إذ قام الفنلندي بحركة عدائية من الجهة الداخلية لسيارة منافسه عند نهاية المطقع المستقيم الثاني.
واكتفى المراقبون بمنح بوتاس أوّل توبيخ له هذا الموسم، حيث قالوا بأنّ سائق العلامة الألمانية قال بأن اللوم يقع عليه.
حيث جاء في بيانهم: "تقبّل فالتيري مسؤولية ما حدث واعترف بأنّها كانت محاولة فاشلة للتجاوز تسببت في ذلك الاصطدام".
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الاكتفاء "بتوبيخ" بوتاس إثر حادثته مع غروجان في التجارب الحرّة في أبوظبي
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10 دقيقة
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56 ثانية
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