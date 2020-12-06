الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير
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حافظ جورج راسل على نقاطه الأولى في بطولة العالم للفورمولا واحد بعد أن تفادى شطب نتيجته على إثر خلط مرسيدس لإطاراته مع إطارات فالتيري بوتاس خلال سباق جائزة الصخير الكبرى.
أخطأ مرسيدس في تثبيت الإطارات الخاصة ببوتاس على سيارة راسل خلال وقفة صيانة، ما اضطرّ البريطاني لإجراء وقفة أخرى.
وتسبّب ذلك في تراجع راسل إلى المركز الخامس قبل أن يشقّ طريقه إلى المركز الثاني وتتبدّد فرصه في تحقيق الفوز مجدّدًا نتيجة ثقبٍ في إطاره.
وأحرز البريطاني تقدّمًا إضافيًا إثر ذلك ليعبر خطّ النهاية تاسعًا مُسجّلًا أسرع لفّة، لكنّه كان أمام خطر خسارة تلك النقاط في حال تلقّت مرسيدس عقوبة.
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لكنّ المراقبين أكّدوا الآن بعد الاستماع لفريق مرسيدس إثر السباق الاقتصار على غرامة ماليّة بـ 20 ألف يورو، وذلك بعد قبولهم أنّ عطل اللاسلكي كان عاملًا مؤثّرًا، وأنّ تلك لم تكن محاولة لكسب أفضليّة رياضيّة.
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|الكاتب
|مروان الوافي
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الاكتفاء بتغريم مرسيدس لقاء خرق الإطارات في سباق الصخير
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