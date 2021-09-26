الاكتفاء بتأنيب نوريس لقاء خرق مدخل خطّ الحظائر في روسيا

كان نوريس قريبًا من تحقيق فوزه الأوّل بعد سيطرته على مجريات السباق قبل وصول الأمطار في اللفّات الأخيرة التي قلبت السباق رأسًا على عقب.

إذ اختار نوريس البقاء على الإطارات الملساء في الوقت الذي دخل فيه الأغلبيّة لتغيير إطاراتهم، لكنّ ذلك القرار عاد بنتائج عكسيّة بالنظر إلى ازدياد حدّة الأمطار.

وكان سائق مكلارين قادرًا على التوقّف في نهاية اللفّة الـ 51، أي بعد لفّتين من الفائز في النهاية لويس هاميلتون، لكنّ البثّ التلفزي أظهره ينزلق ويتجاوز الخطّ الأبيض المُخصّص لمدخل خطّ الحظائر.

وانتبه المراقبون للواقعة وأكّدوا تحقيقهم فيها بعد السباق. وعادة ما ينتج عن ذلك الخرق عقوبة 5 ثوانٍ تُضاف إلى زمن السائق مثلما شاهدنا في النمسا مع يوكي تسونودا هذا العام.

لكنّ المراقبين اختاروا توجيه تأنيبٍ لنوريس بالنظر إلى حقيقة إبطائه وتيرته بشكلٍ كبير لمحاولة الوصول إلى خطّ الحظائر وأنّ انزلاقه فوق الخطّ لم يكن متعمّدًا".

ويُعدّ هذا التأنيب الأوّل لنوريس هذا الموسم، لكنّه يعني عدم خسارة سائق مكلارين للمزيد من المراكز بعد هزيمته الفاطرة للقلب لصالح هاميلتون بسبب الأمطار.