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"الاقتراب إلى هذا الحد من الفوز أمر إيجابي للغاية": فيرستابن بعد سباق النمسا
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"الاقتراب إلى هذا الحد من الفوز أمر إيجابي للغاية": فيرستابن بعد سباق النمسا

تحدث ماكس فيرستابن إلى وسائل الإعلام بعد إنهائه جائزة النمسا الكبرى في المركز الثاني، محققًا منصة التتويج الثانية له هذا الموسم.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

أكد السائق الهولندي أن السباق سار بصورة جيدة بشكل عام بالنسبة إلى فريقه، معربًا عن رضاه عن وتيرة السيارة.

حيث أوضح فيرستابن، وهو يقيّم مجريات السباق والمشاكل البسيطة التي واجهها، أن السباق كان جيدًا بالفعل.

فقال: "لقد كان سباقًا جيدًا جدًا بالنسبة إلينا. كانت اللفات الأولى ممتعة للغاية".

وأكمل: "بعد ذلك ركزتُ بالكامل على إدارة الإطارات بالطريقة الصحيحة".

وتابع: "كنت أقدم أداءً جيدًا للغاية في النصف الأول من السباق، لكن بعد ذلك بدأت بعض المشاكل البسيطة في السيارة بالظهور، وهو ما أدى إلى تراجع وتيرتي قليلًا".

وأردف: "رغم ذلك، فإن إنهاء السباق في المركز الثاني والاقتراب إلى هذا الحد من الفوز أمر إيجابي للغاية".

كما أضاف مشيرًا إلى ألم ركبته بعد حادثته في التصفيات: "لقد صدمتُ ركبتي خلال التجارب التأهيلية، ولم يكن ذلك أمرًا ممتعًا".

واختتم: "لكنني لم أواجه أي مشكلة أثناء القيادة اليوم، وشعرت بأنني في حالة جيدة تمامًا".

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