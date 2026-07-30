بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية هذا الموسم، واستمرار الغموض بشأن مصير سباقي قطر وأبوظبي في ختام الموسم، بدأت الأنظار تتجه نحو كيفية انطلاق بطولة 2027.

وبحسب الخطط الحالية، من المقرر إقامة تجارب ما قبل الموسم في البحرين خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير، على أن تستهل البطولة بسباق البحرين في 14 مارس، يليه سباق السعودية في 21 مارس.

لكن الإبقاء على هذين السباقين في افتتاح الموسم يفرض على إدارة الفورمولا 1 اتخاذ قرارات أسرع وأكثر حسماً، نظراً لارتباط ذلك بعمليات تصنيع السيارات، والخدمات اللوجستية الخاصة بالشحن، إضافة إلى التخطيط ضمن سقف الميزانية.

وتحدث الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، عن الأمر قائلاً:

"الروزنامة التي سنقدمها في الخريف ستكون الخطة الأساسية. لكن بالطبع، إذا لم تُحل الأوضاع في الشرق الأوسط، فإن لدينا خيارات أخرى وخطة بديلة".

وأضاف: "سيتم اتخاذ القرارات النهائية والحاسمة بشأن هذه الخطة مع نهاية العام، لذلك لا يزال لدينا متسع من الوقت لإجراء التعديلات".

وأردف: "لدينا خطط تضمن لنا الحفاظ على هدف إقامة 24 سباقاً في الموسم المقبل أيضاً".

البحرين الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

بدائل جاهزة في حال تعذر إقامة سباقات الشرق الأوسط

إذا أصبح تنظيم سباقي البحرين أو السعودية مستحيلاً، فإن الفورمولا 1 تمتلك عدة بدائل جاهزة.

ويأتي نقل تجارب ما قبل الموسم من البحرين إلى حلبة برشلونة الإسبانية في مقدمة الخيارات المطروحة.

أما فيما يتعلق بالجولة الافتتاحية، فلا ترغب إدارة البطولة في الانتظار حتى جائزة أستراليا الكبرى، المقررة في 4 أبريل.

وفي حال إلغاء سباق البحرين، فإن ماليزيا، التي استضافت سباق البحرين البديل هذا الموسم، تُعد الخيار الأكثر منطقية لافتتاح الموسم.

كما تظل إمكانية إضافة سباقات أخرى في مراحل لاحقة من الموسم مطروحة، لسد أي فراغات محتملة في الروزنامة، خصوصاً بين سباقي ميامي وكندا.

حلبة كندا الصورة من قبل: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

بيريللي تحتاج إلى مهلة أطول

من جهتها، أكدت شركة بيريللي، المورّد الرسمي للإطارات، أنها أصبحت بحاجة إلى مهلة لا تقل عن سبعة أسابيع قبل عمليات الشحن البحري، بعدما تأثرت بشكل كبير بالتغييرات التي طرأت على الروزنامة.

ويعني ذلك أن إدارة الفورمولا 1 ستكون مطالبة بحسم مكان إقامة اختبارات ما قبل الموسم مع بداية عام 2027 على أبعد تقدير، على أن يُتخذ القرار النهائي بشأن السباق الافتتاحي قبل منتصف يناير.

توقعات روزنامة موسم 2027

ووفقاً لتوقعات موقع The Race، واستناداً إلى التطورات الحالية، قد تأتي روزنامة موسم 2027 على النحو التالي:

25-27 فبراير: اختبارات ما قبل الموسم، البحرين

12-14 مارس: جائزة البحرين الكبرى

19-21 مارس: جائزة السعودية الكبرى

2-4 أبريل: جائزة أستراليا الكبرى

9-11 أبريل: جائزة اليابان الكبرى

16-18 أبريل: جائزة الصين الكبرى

30 أبريل – 2 مايو: جائزة ميامي الكبرى

21-23 مايو: جائزة كندا الكبرى

4-6 يونيو: جائزة موناكو الكبرى

18-20 يونيو: جائزة البرتغال الكبرى

2-4 يوليو: جائزة بريطانيا الكبرى

9-11 يوليو: جائزة النمسا الكبرى

23-25 يوليو: جائزة بلجيكا الكبرى

30 يوليو – 1 أغسطس: جائزة المجر الكبرى

3-5 سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى (مونزا)

10-12 سبتمبر: جائزة إسبانيا الكبرى (مادرينغ)

24-26 سبتمبر: جائزة أذربيجان الكبرى

1-3 أكتوبر: جائزة تركيا الكبرى

8-10 أكتوبر: جائزة سنغافورة الكبرى

22-24 أكتوبر: جائزة الولايات المتحدة الكبرى (حلبة الأميركيتين)

29-31 أكتوبر: جائزة المكسيك الكبرى

12-14 نوفمبر: جائزة البرازيل الكبرى

19-21 نوفمبر: جائزة لاس فيغاس الكبرى

3-5 ديسمبر: جائزة قطر الكبرى

10-12 ديسمبر: جائزة أبوظبي الكبرى