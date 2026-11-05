فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

"الاختلاف" بين تتويج أنتونيللي وتتويج هاميلتون باللقب وفقًا لتوتو وولف

أصبح أندريا كيمي أنتونيللي ثالث سائق يتوّج بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 مع مرسيدس منذ عودتها إلى البطولة في عام 2010، لينضم إلى قائمة تضم لويس هاميلتون (2014-2015، 2017-2020) ونيكو روزبرغ (2016).

منشور: 05-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

كشف توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، عن مدى "الاختلاف" الذي شعر به أثناء مشاهدته كيمي أنتونيللي وهو يتوّج بلقب بطولة العالم للفورمولا 1، مقارنة بالسنوات التي شهدت تحطيم لويس هاميلتون للأرقام القياسية.

حسم أنتونيللي لقبه الأول في المكسيك، ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1، بعمر لا يتجاوز 20 عامًا، وذلك بعد موسم مهيمن في عام 2026، مع تبقي أربع جولات على نهاية البطولة.

وحقق السائق الإيطالي هذا الإنجاز في موسمه الثاني فقط، بعدما سارعت مرسيدس إلى ترقيته عبر الفئات الناشئة، إذ تعاقدت معه في عام 2019، عندما كان لا يزال يشارك في سباقات الكارتينغ.

وبذلك، أصبح أنتونيللي أول بطل للعالم مع الصانع الألماني منذ تتويج هاميلتون بلقبه السابع، معادلًا الرقم القياسي، في عام 2020، وهو لقبه السادس منذ انضمامه إلى مرسيدس في عام 2013.

وقال وولف: "كانت البطولات مع لويس مذهلة ومجزية للغاية".

"شعرت بأننا جميعًا كنا جزءًا من تاريخ لويس، أعظم بطل، وأننا سنعود بعد سنوات طويلة إلى تلك الفترة ونقول: لقد أصبحنا أبطالًا للعالم مع لويس هاميلتون".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "لا يزال هذا الأمر حاضرًا في تفكيري كثيرًا. فهو أحد السائقين الذين حافظوا على مكانتهم، ولا يزال يتمتع بحضور ثقافي بارز يتجاوز حدود الفورمولا 1".

"لذلك كان الأمر مميزًا للغاية، وهي بطولات ستبقى معي طوال حياتي. أما هذا اللقب فهو مختلف. بالنسبة إليّ، لا يزال كيمي ذلك الطفل الذي لم تتغير ملامحه كثيرًا حتى الآن".

"إنه أمر يبعث على التفاؤل. حاولت التواصل معه قبل بضعة أسابيع وسألته: أين كيمي؟ ماذا يفعل كيمي في عيد ميلاده؟ إنه في مدينة الألعاب المائية!".

"رائع! وطالما أننا جميعًا قادرون على المساعدة في الحفاظ على ذلك، فسيبقى مرتبطًا بمرسيدس، ومن الرائع أيضًا رؤية ذلك".

وشكّل يوم الأحد لحظة ذات طابع انتقامي بالنسبة إلى وولف، بالنظر إلى الشكوك التي أحاطت بقرار استبدال هاميلتون، الذي انتقل إلى فيراري، بالسائق الشاب أنتونيللي.

وكان من الواضح، حتى قبل خوضه موسمه الوحيد في بطولة الفورمولا 2، أن السائق الشاب قد جرى إعداده ليكون خليفة البريطاني، بفضل سجله اللافت في الفئات الناشئة حتى ذلك الوقت.

لكن الأمور لم تسر على نحو جيد في الفورمولا 2، إذ أنهى الموسم في المركز السادس ضمن الترتيب العام، وكشف وولف لاحقًا أن مرسيدس خسرت "راعيين" بسبب ترقية أنتونيللي إلى الفورمولا 1 في عام 2025.

ولم يكن العام الماضي أفضل حالًا أيضًا، إذ أنهى الموسم متأخرًا بفارق 169 نقطة عن زميله في الفريق جورج راسل، بينما واجه العديد من الدروس الصعبة، مثل صعوده إلى منصة التتويج في مونتريـال، الذي أحاطت به ستة سباقات أوروبية متتالية من دون حصد أي نقاط.

أندريا كيمي أنتونيللي، بريما

الصورة من قبل: James Sutton / Motorsport Images

لكن أنتونيللي حقق تقدمًا استثنائيًا في عام 2026، ليتفوق بشكل كبير على راسل، الذي كان المرشح الأبرز قبل انطلاق الموسم، ويحصد تسعة انتصارات و16 صعودًا إلى منصة التتويج وسبعة انطلاقات من المركز الأول خلال 19 سباقًا.

وأضاف وولف: "لم أشعر أبدًا بأن الأمر كان صعبًا، لأن الفريق كان دائمًا مؤيدًا لذلك القرار. وكان أولا كالينيوس، رئيس مجلس إدارة مرسيدس، مؤيدًا له دائمًا أيضًا. لم يكن هناك أي شك".

"الشكوك جاءت من الخارج. جاءت من أشخاص كانوا شركاء للفريق، لكنهم لم يعودوا كذلك الآن".

"من فرق أخرى، ومن سائقين آخرين شعروا بأنهم كانوا يستحقون الحصول على فرصة. ومن وسائل الإعلام. بدأ الأمر بعبارات مثل: لا يمكن أن تكونوا جادين في وضع سائق يبلغ 18 عامًا في السيارة التي كان يقودها لويس هاميلتون".

وتابع: "كما تعلمون، لم يكن موسمه في الفورمولا 2 مقنعًا. كان ينبغي عليه خوض موسم آخر في البطولة وإثبات أنه جيد بما يكفي، قبل وضعه في السيارة".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Alex Slitz / Getty Images

"قال آخرون إنه لا ينبغي أن يكون في سيارة مرسيدس، وإن الضغط سيكون أكبر من اللازم بالنسبة إليه. وتساءلوا لماذا لم نحاول التوصل إلى اتفاق مع ويليامز؟ ولماذا لم نمنحه، مثل جورج، عامًا أو عامين أو ثلاثة أعوام للتطور؟".

"من الواضح أن هذه الأصوات ازدادت ارتفاعًا بعد تسعة سباقات متتالية من دون تسجيل أي نقطة. وبعد الدموع في سبا".

"فجأة، بدأت عبارات من قبيل: ألم أقل لكم ذلك؟ تحظى بمساحة أكبر وتلقى مزيدًا من الاهتمام. أما بالنسبة إلينا، وبالنسبة إليّ شخصيًا، فلم يكن هناك أي شك على الإطلاق. كان هذا هو الموسم الذي توقعت حدوثه".

"كنت أرى أن الأمر يحتاج إلى مشروع يمتد لعامين على الأقل، على أن يكون العام الثاني ضروريًا لتأكيد ما رأيناه في قدراته. وأعتقد أننا نجلس هنا اليوم ولدينا هذا التأكيد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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