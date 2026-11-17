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فورمولا 1

الاحتفاظ بخدمات لاوسون ليس كافيًا.. على ريد بُل أن تتوقف عن معاملته كسائق فاشل

كافأت ريد بُل ليام لاوسون على موسمه المميز في 2026 بمنحه عامًا إضافيًا في الفورمولا 1، لكن الإبقاء عليه ليس سوى الخطوة الأولى إذا أراد الفريق تجنب تكرار أخطائه السابقة.

أوليغ كاربوف

منشور: 17-11-2026

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ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

لم يفشل ليام لاوسون في ريد بُل ريسينغ خلال عام 2025. بل كانت ريد بُل هي من فشلت في التعامل مع ليام لاوسون.

إن الاحتفاظ بخدماته لعام آخر ليس مجرد قرار منطقي، بل ربما يمثل أول إشارة إلى أن المؤسسة بدأت تتخلى عن العادات التي ترسخت في عهد هيلموت ماركو. ومع ذلك، قد تكون هناك خطوة أخرى يتعين عليها اتخاذها حتى لا تكرر إخفاقها مع لاوسون.

عليها أن تتوقف عن التعامل مع سائقيها الشباب، بمن فيهم لاوسون، كما لو كانوا منتجات لها تاريخ صلاحية.

يكاد لا يوجد من يختلف على أن السائق النيوزيلندي لم يكن يستحق البقاء في الفورمولا 1 بعد أدائه هذا العام فحسب، بل إنه أثبت أيضًا أحقيته بذلك رغم الضغوط التي تعرض لها نتيجة الغموض الذي أحاط بمستقبله لفترة طويلة. وربما كان كثيرون سيفقدون أعصابهم أو يشعرون بالإحباط، لكن ريد بُل دربته جيدًا على كيفية عزل نفسه عن تلك الضغوط وعدم السماح لها بالتأثير في أدائه.

وتزامنت أفضل فترات لاوسون هذا العام مع مرحلة بدأ فيها مجتمع الفورمولا 1 يطرح السؤال نفسه بصورة متزايدة وبصوت أعلى: ماذا يتعين على هذا السائق أن يفعل أيضًا حتى يضمن مستقبله؟

وجاء التأكيد النهائي بعد سلسلة من خمسة سباقات متتالية ضمن مراكز النقاط، احتل خلالها المركز السابع في أربعة منها، ليصبح في فئة خاصة به ضمن فرق وسط الترتيب. وشهدت تلك السلسلة أيضًا بعض العروض المذهلة في التصفيات والتجاوزات الجريئة على الحلبة. ويحتل لاوسون المركز التاسع في الترتيب العام، متقدمًا بأكثر من ضعف رصيد بيير غاسلي، الذي يشغل المركز التالي في ترتيب البطولة.

ويعود الفضل إلى حد كبير إلى مساهمة لاوسون، التي جعلت فريقه ريسينغ بولز يقترب الآن من تحقيق أفضل نتيجة في تاريخه.

من المؤكد أن موسم 2026 هو الأقوى لـ لاوسون حتى الآن، على الأقل في الفورمولا 1. لكنه أيضًا الموسم الأول الذي تمكن فيه فعليًا من إثبات قدراته، من دون أن يُستدعى بديلًا لأحد السائقين أو يُدفع إلى مهمة مستحيلة على عجل، كما حدث في مطلع عام 2025.

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: James Sutton / Motorsport Images

لم تكن السباقات القليلة الكارثية التي خاضها لاوسون مع ريد بُل مفاجئة حقًا لأي شخص، باستثناء المؤسسة نفسها على ما يبدو. ومع ذلك، فإن توقع تقديمه أداءً أفضل بكثير في ظروف ترقيته، ووضعه في المرآب نفسه مع ماكس فيرستابن بعد 11 مشاركة فقط في الفورمولا 1، كان أشبه بتوقع إجراء طبيب تخرج حديثًا عملية قلب مفتوح في يومه الثاني من العمل. أو إرسال رجل إطفاء إلى ناطحة سحاب تشتعل فيها النيران خلال أول مهمة له، من دون أن يكون قد أنقذ حتى قطة عالقة فوق شجرة.

ومع ذلك، لا تزال هاتان المشاركتان تمثلان جزءًا مؤثرًا إلى حد ما في الصورة التي يُنظر بها إلى لاوسون اليوم، وربما كانتا أحد أسباب استغراق وقت طويل لتأكيد مستقبله. فلا تزال فكرة أنه سائق حصل على فرصته وأخفق تهيمن على تقييم بعض الأشخاص له، سواء خارج ريد بُل أو داخلها.

لكن إذا وضعنا جانبًا تلك الأشهر القليلة، وهو ما بدا أن السائق النيوزيلندي نفسه فعله، سواء عن قصد أو كوسيلة لحماية نفسه، فسنجد صورة مختلفة تمامًا. فقد قدم أداءً جيدًا عندما حل بديلًا لدانيال ريكاردو في عام 2023، ثم أنهى الموسم بقوة عندما حل أخيرًا مكان السائق الأسترالي بعد عام من ذلك.

لكن مسيرة لاوسون في الفورمولا 1 حتى الآن، رغم أنه لم يغير الفريق الذي يعمل معه، كانت مجزأة بصورة استثنائية. فقد خاض فترتين قصيرتين مع فريق فاينزا، ثم جرى الدفع به إلى ريد بُل على عجل، قبل أن يُعاد إلى الفريق الشقيق. ومن المفارقات أنه حتى هذا العام، وهو الموسم الأول الذي يوشك فيه على إنهاء العام مع الفريق نفسه الذي بدأ معه التجارب التحضيرية، استُدعي أيضًا لخوض ثلاثة سباقات بديلًا لإسحاق حجار.

ومع ذلك، هناك أمر مهم يجب تذكره بشأن موسم لاوسون لعام 2026. فهو ليس موسمه الأفضل فحسب، بل ربما كان الأفضل تحديدًا لأنه تمكن أخيرًا من إظهار قدراته الحقيقية، بعدما توقف عن استخدامه حلًا طارئًا لملء مقعد شاغر بصورة مفاجئة. وتُعد سيارة هذا العام أول سيارة في الفورمولا 1 يمكن للاوسون أن يعتبرها سيارته الخاصة فعلًا، بعدما عمل على تطويرها في العام الماضي وخاض تجاربها بصورة مناسبة قبل انطلاق البطولة.

صحيح أن لاوسون أصبح أكثر خبرة أيضًا، لكنه لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره فقط، وهو أمر يصعب استيعابه إلى حد ما بالنظر إلى كل ما مرّ به بالفعل في الفورمولا 1. ولولا إخفاق مارس/آذار 2025، لكان يُنظر إليه الآن باعتباره سائقًا يطرق أبواب ريد بُل، بدلًا من أن يكون في موقع من يقاتل من أجل حقه في البقاء مع ريسينغ بولز.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ولا يعكس القرار اللاحق باستبعاد نيكولا تسولوف من أجل الاحتفاظ بلاوسون مدى تقدير ريد بُل لموسم السائق النيوزيلندي فحسب، بل ربما يمثل أيضًا إشارة واضحة إلى أن المؤسسة بدأت تبتعد عن النهج المتشدد الذي اتبعه ماركو وميله إلى اتخاذ قرارات مفاجئة وحاسمة.

لا يمكن إنكار أن النمساوي بنى منظومة ناجحة للغاية لاكتشاف وتطوير السائقين الشباب، وأن نتائج عمله تتحدث بصوت أعلى من أي انتقاد. وحتى على شبكة الانطلاق الحالية، هناك العديد من السائقين الذين تخرجوا من برنامج ريد بُل للشباب، وكان ماركو هو من منحهم فرصة المشاركة في الفورمولا 1. لكن من الصحيح أيضًا أن بعض السائقين لم يتمكنوا من بلوغ كامل إمكاناتهم في ظل تلك المنظومة.

إن أفضل السائقين، بمن فيهم بطلا العالم اللذان أحرزا أربعة ألقاب لكل منهما بفضل النهج الذي اتبعه ماركو، يمثلون الدليل الأبرز على صحة أحكامه. لكن هناك أيضًا سائقين مثل جان إريك فيرن، وسيباستيان بويمي، وحتى دانييل كفيات، ممن ربما كانت لديهم إمكانات أكبر لو لم يتم تجاهلهم أو الاستغناء عنهم أو ترقيتهم قبل الأوان.

وهناك أسماء أخرى كثيرة يمكن التطرق إليها، لكن معظم هؤلاء يدينون أيضًا بمسيرتهم المهنية ونجاحاتهم مع فرق أو بطولات أخرى إلى ريد بُل وماركو نفسه. ومع ذلك، يصعب تجاهل الشعور بأن بعضهم كان بإمكانه تقديم المزيد للمؤسسة التي ضمتهم إلى صفوفها في سن مبكرة.

كان من الممكن أن تنتهي مسيرة لاوسون في الفورمولا 1 الآن بالطريقة نفسها التي انتهت بها مسيرة فيرن في نهاية عام 2014، عندما لم يحتفظ به فريق تورو روسو بعد ثلاثة مواسم، لكنه لم يحصل أيضًا على ترقية إلى ريد بُل عقب قرار سيباستيان فيتيل الرحيل إلى فيراري.

دانييل ريكاردو، سكوديريا تورو روسو، جان إيريك فيرن، سكوديريا تورو روسو

الصورة من قبل: Sutton Images

فقد سارع ماركو إلى ترقية كفيات إلى الفريق الأول بدلًا منه، رغم أن فيرن تفوق على السائق الروسي بفارق مريح في موسمهما الوحيد معًا. ولم يتمكن فيرن، الذي كان قد قدم سابقًا أداءً مقاربًا لدانيال ريكاردو، من العثور على مقعد آخر في الفورمولا 1. أما كفيات، فوجد نفسه في الوضع نفسه الذي سيواجهه لاوسون بعد عقد من الزمن، أي رجل إطفاء قليل الخبرة، وخسر مقعده مع ريد بُل بعد ما يزيد قليلًا على عام من ترقيته.

لكن إذا كانت ريد بُل تغير نهجها فعلًا، فعليها أيضًا أن تتوقف عن التعامل مع لاوسون كسائق فاشل. فهو لم يكن من أخفق قبل عام ونصف، بل كانت المنظومة هي التي أخفقت، وهي منظومة كانت تحكم على الجميع بالمعيار نفسه: إذا كنت بمستوى فيرستابن، فستبقى. لكن ليس الجميع كذلك، ليس من ناحية الموهبة المطلقة فحسب، بل أيضًا من حيث طريقة تطور كل سائق. ففي نهاية المطاف، تكتسب المواهب الاستثنائية وصفها هذا تحديدًا لأنها نادرة.

هناك الآن بعض الحديث عن امتلاك لاوسون إمكانات تؤهله للفوز ببطولة العالم، وهذا أمر معتاد في الفورمولا 1. فعندما يقدم سائق أداءً لافتًا، لا بد أن تظهر مثل هذه الأحاديث. إنها عبارة جميلة يمكن إطلاقها على سائق موهوب، لكنها لا تحمل معنى أكبر بكثير من شطب مسيرة سائق بالكامل بعد سباقين فقط.

من المرجح أن يبدأ موسم لاوسون لعام 2027 وسط تكهنات بأنه قد يكون عامه الأخير في الفورمولا 1. فخلال السنوات التي قضاها ماركو في ريد بُل، اعتدنا على الاعتقاد بأن لسائقي الفريق الشباب تاريخ صلاحية، وأن عليهم إفساح المجال للجيل التالي إذا لم يتمكنوا بطريقة ما من الوصول إلى الفريق الأول قبل انتهاء ذلك التاريخ.

ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

لكن هل يمثل هذا النهج فعلًا الخيار الصحيح؟

قد يكون هذا سؤالًا يتعين على ريد بُل أن تجيب عنه بنفسها. وإذا كان الاحتفاظ بلاوسون يشير فعلًا إلى حدوث تغيير، فربما ينبغي للمؤسسة أن توضح بصورة أكبر أن الأمور ستكون مختلفة من الآن فصاعدًا، وأن السائق الذي يقدم أداءً جيدًا لا ينبغي أن يخشى الاستغناء عنه لمجرد أنه أصبح أكثر خبرة.

سواء كان لاوسون يمتلك إمكانات تؤهله للفوز ببطولة العالم أم لا، فقد أثبت أنه جيد بما يكفي للمشاركة في الفورمولا 1، وأنه قادر على تقديم عمل رائع للفريق الذي يمثله.

كما أن مواصلة التعامل معه كسائق فاشل لن تساعد ذلك الفريق على استخراج أفضل ما لديه.

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