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رينو تحتفظ بخدمات سيروتكن كسائق احتياطي لموسم 2020

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رينو تحتفظ بخدمات سيروتكن كسائق احتياطي لموسم 2020
01-07-2020

أعلنت رينو أنها ستواصل الاستعانة بخدمات سيرغي سيروتكن كسائق احتياطيّ للفريق خلال موسم 2020 للفورمولا واحد.

شارك سيروتكن صاحب الـ 24 عاماً مع رينو كسائق احتياطيّ لموسمي 2017 و2019، إضافة لمشاركته في ستّ حصص تجارب حرة مع الفريق.

وعاد الروسي إلى رينو الموسم الماضي بعد عام أمضاه مع ويليامز، ليسجل نقطة وحيدة بالمركز العاشر في جائزة إيطاليا الكبرى.

وأكدت رينو أن سيروتكن سيبقى جزءاً من الفريق لموسم 2020 وسيكون حاضراً ضمن جميع السباقات بدءاً من جائزة النمسا الكبرى.

من جهته قال سيروتكن: "من الرائع العودة إلى رينو كسائق احتياطي. أعرف الفريق جيداً إذ كنت معهم طوال موسم 2019".

وأكمل: "حافظت على لياقتي البدنية وتركيزي كل الوقت كي أكون على أتم الاستعداد للتواجد خلف مقود سيارة فورمولا واحد. أنا أتطلع قدماً لرؤية أصدقائي في رينو من جديد".

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أما سيريل أبيتبول مدير فريق رينو فقال: "يسرنا الإعلان عن عودة سيرغي إلى الفريق هذا العام".

وأكمل: "نحن نعرف سيرغي جيداً جداً، وهو كذلك يعرف الفريق. نحن نتطلع قدماً للترحيب به هذا الموسم بدءاً من النمسا".

يشار إلى أن أحدث مشاركات سيروتكن لموسم كامل كانت في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، حين قاد لصالح فريق "أس أم بي ريسينغ" ضمن الفئة النموذجية الأولى "إل أم بي1" لموسم 2018-2019.

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