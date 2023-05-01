الاتفاق على تمديد عقد أدريان نيوي مع ريد بُل
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن أدريان نيوي عبقري التصميم، سيبقى مع فريقه الحالي ريد بُل بعد الاتفاق على تمديد عقده مع العلامة النمساوية في الفورمولا واحد.
ينتهي عقد المصمم الأسطوري بنهاية هذا الموسم، حيث ظهرت بعض التكهنات حيال مستقبله أو ربما سعي فرق منافسة للاستعانة بخدماته.
لكن ومع بداية موسم 2023 الحالي الذي تهيمن عليه ريد بُل بشكل واضح، كشفت مصادر مطلعة أن الفريق ونيوي، قررا الاتفاق على كامل تفاصيل تمديد العقد بينهما لسنوات عديدة.
وسيواصل نيوي العمل بدوره الحالي كمدير تقني، بعد أن شاهد تقدم الفريق، وكذلك سير العمل في قسم ريد بُل للتقنيات المتقدمة وكذلك قسم وحدات الطاقة الجديد.
وبينما لم يتم الإعلان رسمياً عن العقد الجديد أو تفاصيله ومدته، لكن كريستيان هورنر مدير الفريق رحّب بفكرة التزام نيوي مع الفريق منذ انضمامه في 2006.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لطالما كان أدريان جزءاً أساسياً منذ البداية".
وأكمل: "إنه يغطي الكثير والكثير من النواحي، وهو يمتلك كماً هائلاً من الخبرة والمعرفة، إضافة لطريقة عمله مع الموظفين الشباب. إنه رائع".
وتابع: "إنه متحفز دائماً. من الواضح أن لديه اهتماماً كبيراً بوحدات الطاقة وقسم ريد بُل للتقنيات المتقدمة كذلك. إنه يغطي ثلاث نواحٍ رئيسية في ميلتون كينز".
وأشار هورنر إلى أن نيوي متحمس لفكرة تصنيع ريد بُل لوحدات الطاقة الخاصة بها بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026.
ويعتبر نيوي أحد أهم وأكثر المصممين نجاحاً في الفورمولا واحد بعد أن أحرز ألقاباً مع ويليامز، مكلارين وريد بُل طوال مسيرته العريقة في البطولة.
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