حصل فرانكو كولابينتو سائق ألبين على عقوبة المرور عبر ممر الصيانة ونقطتي عقوبة في زاندفورت، بسبب تجاوزه يوكي تسونودا تحت الأعلام الصفراء في اللفة الأولى، عقب حادث ماكس فيرستابن ودوران غابرييل بورتوليتو عند المنعطف الأخير.

وحصل السائق الأرجنتيني لاحقًا على نقطة عقوبة إضافية بسبب عدم إبطائه السرعة بالقدر الكافي تحت الأعلام الصفراء. وقال كولابينتو إن القرارات كانت "قاسية للغاية". كما اتفق أرفيد ليندبلاد سائق ريسينغ بولز مع وجهة نظر كولابينتو بعد حصوله على عقوبة مماثلة في اللفة الأولى.

وعقب السباق، انتقد شون سامرز، مدير التسويق في "ميركادو ليبره"، أحد الرعاة الرئيسيين لكولابينتو، حكام الاتحاد الدولي للسيارات بشدة في منشور عبر منصة إكس.

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وقال سامرز: "حكام الاتحاد الدولي للسيارات يقتلون نزاهة الفورمولا 1. إنهم يثبتون أنهم سيئون للغاية هذا الموسم ويؤثرون في نتائج السباقات. عدم كفاءة؟ عدم نزاهة؟ كلاهما؟ هناك خطب خطير للغاية في ثقافة هذه المنظمة".

وأصدر الاتحاد الدولي للسيارات بيانًا ردًا على تصريحات سامرز، قائلًا: "عقب جائزة هولندا الكبرى، تعرض حكام الاتحاد الدولي للسيارات لهجمات لفظية عبر الإنترنت بسبب تطبيقهم العقوبات الرياضية وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي للسيارات".

وأضاف: "يدين تحالف متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت جميع أشكال المضايقات والهجمات عبر الإنترنت. الاختلاف مع القرارات جزء من الرياضة، لكن ذلك لا يبرر أبدًا التهديدات أو الهجمات الشخصية".

وتابع: "أطلق الاتحاد الدولي للسيارات تحالف متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت في عام 2023، بعدما تعرض أحد الحكام لهجمات مستهدفة عبر الإنترنت عقب جائزة الولايات المتحدة الكبرى".

واختتم: "ندعو جميع المشاركين في رياضتنا إلى التصرف باحترام ومسؤولية، سواء عبر الإنترنت أو خارجه".