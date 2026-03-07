الاتحاد الدولي للسيارات يسمح لسترول بالمشاركة في سباق أستراليا رغم غيابه عن التصفيات

غاب لانس سترول عن التجارب الحرة الثالثة والتصفيات في حلبة ألبرت بارك بسبب المشاكل على وحدة طاقة أستون مارتن.

وبسبب مشكلة في المحرك على سيارة "إيه.إم.آر26"، بقي سترول في مرآب الفريق طوال يوم السبت ولم يتمكن سوى من إكمال 16 لفة فقط.

وبما أنه لم يتمكن من تجاوز الحد الزمني البالغ دقيقة و24.014 ثانية، والذي يمثل 107% من زمن البول بوزيشن الذي سجله جورج راسل والبالغ دقيقة و18.518 ثانية، اضطر الفريق إلى طلب إذن خاص من الاتحاد الدولي للسيارات للسماح لسترول بالمشاركة في السباق.

ومن بين الأدلة التي قدمها الفريق كانت لفة فرناندو ألونسو في التصفيات التي وضعته في المركز السابع عشر، إضافة إلى سجل مسيرة سترول الذي يثبت قدرته على تجاوز هذا الحد.

كما تم الأخذ في الاعتبار قطعه مسافة 859 كيلومترًا بالسيارة، ومشاركته في 178 سباقًا، وخوضه سبع مرات لجائزة أستراليا الكبرى. وأوضح الفريق أن بقاء سترول في المرآب كان "إجراءً احترازيًا" بسبب تضرر أحد خطوط الزيت.

وبعد تقييم هذه الأدلة، منح الاتحاد الدولي للسيارات سترول الإذن بالمشاركة في السباق.

كما تم تطبيق إجراء مماثل على كارلوس ساينز وماكس فيرستابن، إذ لم يتمكن أي منهما من تسجيل لفة في القسم الأول للتصفيات. فقد تعرض ساينز لحادث بسبب خلل في أحد الأنظمة خلال التجارب الحرة الثالثة، بينما تعرض فيرستابن لحادث نتيجة عطل في السيارة عند المنعطف الأول خلال القسم الأول للتصفيات.