خلال العام المقبل، سيتم تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية منفصلة لدعم أدوار: مدير السباق والمفوّض ومراقب السباق في السلاسل الوطنية والإقليمية والدولية ضمن نطاق عمل الاتحاد الدولي للسيارات.

يهدف هذا البرنامج التدريبي الجديد، الذي سيشمل أكثر من 550 مسؤولًا من 103 دول، إلى إنشاء مسار تطوير يبدأ من الأندية الأعضاء الوطنية في الاتحاد الدولي للسيارات ويمتد إلى المنافسات الدولية.

تم تطوير هذه البرامج بالتعاون مع قسم المسؤولين الجديد في الاتحاد الدولي للسيارات، وستقوم بتدريب المشاركين على "تحديث معرفتهم، وتعزيز أفضل الممارسات، وضمان الامتثال للوائح الحالية".

كما تهدف البرامج أيضًا إلى "تحسين جودة المهام، وتعزيز الاتساق بين السباقات، وإنشاء ثقافة التطوير المهني المستمر والأداء العالي عبر شبكة التعيينات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات".

وضمن حديثه عن هذه التغييرات، وصف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم هذه الخطوة بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام": "في العام الماضي، اتخذنا خطوة مهمة من خلال إنشاء قسم مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات".

"لقد أدى ذلك إلى تحسين الطريقة التي ندعم بها الموظفين ونمكّنهم، وسمح لنا بالتعرف بشكل أفضل على مساهماتهم الكبيرة".

"تعكس هذه البرامج التدريبية التزامنا المستمر بدعم موظفينا. لأنه عندما نحسن موظفينا، نحسن رياضتنا".

وصرّح مدير مسؤولي الرياضة في الاتحاد الدولي للسيارات ماتيو بيريني بما يلي بشأن تفاصيل البرامج الجديدة: "تم تصميم هذه البرامج بعناية لتزويد مسؤولي رياضة السيارات حول العالم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لأداء أدوارهم ومواصلة العمل بأعلى مستوى".

"من خلال تعزيز المعرفة والثقة ومهارات اتخاذ القرار، نحن نستثمر في التميز والاستمرارية على المدى الطويل داخل مجتمعنا العالمي للتعيينات".