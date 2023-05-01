الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يختار باكو لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2023
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن اختيار العاصمة باكو في أذربيجان لاستضافة أسبوع الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات وجوائزها الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر لعام 2023.
قد تم التوقيع رسمياً على اتفاقية الاستضافة بين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم و أنار الأكبروف، رئيس اتحاد السيارات الأذربيجاني بحضور مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، على هامش سباق الجائزة الكبرى لأذربيجان الذي يقام في باكو نهاية هذا الأسبوع.
وعلق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم: "يسعدنا اليوم الإعلان عن استضافة العاصمة باكو أسبوع الجمعية العمومية السنوي لعام 2023. أنا ممتن للسيد أنار الأكبروف وفريقه على التزامهم وتفانيهم في السعي للترويج لمدينة باكو كمكان مثالي لاستضافة هذه الأحداث. ومن الضروري التوسع جغرافياً في الأنشطة المتعلقة بأعضاء الاتحاد الدولي للسيارات ونقل أحداث الاتحاد الدولي للسيارات المهمة إلى دول مثل أذربيجان. كما أن استضافة مثل هذه الأحداث التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات سيحفز الاهتمام برياضة السيارات ونموها في المنطقة".
قال أنار الأكبروف، رئيس اتحاد السيارات الأذربيجاني:"إننا نشعر بالفخر لاستضافة الجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للسيارات ومنح الجوائز لعام 2023 في باكو. أن أؤمن أن تنظيم هذه الأحداث الهامة سيكون علامة فارقة في تعزيز رياضة السيارات في أذربيجان. كما وأتقدم بخالص شكري لأعضاء الاتحاد الدولي للسيارات وخاصة لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم على ثقته ومنحنا هذه الفرصة".
ومن المعروف أن أسبوع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الدولي للسيارات، يتم تنظيمه برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، حيث يضم مجموعة من الاجتماعات بين المنظمات الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات بهدف الموافقة على المقترحات التي تتعلق برياضة السيارات. وتعتبر الجمعية العمومية السنوية هي أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الاتحاد الدولي للسيارات.
ويجمع الحدث ممثلين من المجلس العالمي للسيارات والسياحة والمجلس العالمي لرياضة السيارات ، وقسمي التنقل ورياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات.
وسيتم تتويج الحدث بحفل توزيع الجوائز الرسمي لبطولات الاتحاد الدولي للسيارات. حيث سيتم تكريم أفضل السائقين والمصنعين والفرق من بطولة العالم للفورمولا 1 ، وبطولة FIA World Rally ، وبطولة ABB FIA Formula E World ، وبطولة FIA World Endurance Championship ، وبطولة FIA World Rallycross ، و FIA World Rally - Raid وبطولة FIA World Karting وغيرها.
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