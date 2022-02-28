الاتحاد الأوكراني يطالب "فيا" بوضع حظر على حاملي الرخصة الروسية

بدأت القوّات الروسية عملية عسكرية كبيرة على الأراضي الأوكرانية يوم الخميس الماضي، الأمر الذي جوبه بتنديد عالمي وسلسلة من العقوبات من قِبَل الدول الغربية.

وقد تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات صاروخية مستمرة، إلى جانب عدد من المدن الكبيرة الأخرى، وذلك على مدار خمسة أيام منذ بدء الغزو الروسي.

فيما من المقرر أن تنطلق محادثات سلامٍ بين الطرفين في بيلاروسيا اليوم الاثنين.

هذا وأعلنت الفورمولا واحد الأسبوع الماضي إلغاء جائزة روسيا الكبرى التي كان من المقرر إقامتها في سبتمبر/أيلول المُقبل، القرار الذي تلقّى دعمًا من السائقين والفرق.

وأتى ذلك القرار بعد تصريح من بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل بأنه لن يسابق في روسيا حتى وإذا آثرت البطولة إقامة السباق.

من جانبه، أرسل محمد بن سليم رئيس "فيا" برقية دعمٍ إلى الاتحاد الأوكراني للسيارات بعد الغزو الروسي الأسبوع الماضي.

وفي ردّ منه على تلك البرقية، أوضح ليونيد كوستيوشينكو رئيس الاتحاد الأوكراني أن منظمته ستجهّز "إجراءات الدعم الممكنة المطلوبة من "فيا" لفترة ما بعد الحرب، عندما تبدأ كافة موارد الدولة بالتعافي".

كما دعا الاتّحاد الأوكراني أن تتّخذ "فيا" سلسلة من الإجراءات ضدّ كل من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، والتي من شأنها التأثير على متنافسيهما في بطولاتها.

وتتضمّن تلك الإجراءات حظرًا على أولئك الذين يتسابقون برخصٍ من اتحادَي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات خارج بلدَيهم.

وسيؤثر ذلك في الفورمولا واحد مباشرة على مازيبين سائق هاس، والذي يسابق برخصة من الاتحاد الروسي للسيارات.

وبالفعل فإن الغموض يُحيط بمستقبل مازيبين في الوقت الحالي، ولا سيّما بعدما أزالت هاس شعار الراعي الرئيسي الروسي "أورالكالي" من على كسوتها خلال التجارب الشتوية في برشلونة الأسبوع الماضي، حيث من المقرر عقد محادثات بهذا الشأن خلال الأيام المُقبلة.

كما دعا الاتحاد الأوكراني للسيارات كذلك لتطبيق حظر على روسيا وبيلاروسيا من استضافة أيّة أحداث تحت لواء "فيا"، وكذلك منع استخدام شعار وعلم البلدين واستبعاد كافة الأعضاء من البلدين داخل "فيا".

جديرٌ بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن يوم أمس الأحد بأن المنتخب الروسي لكرة القدم لن يخوض مبارياته الدولية على أرضه، إلى جانب منعه من استخدام علمه أو نشيده الوطني قُبيل المباريات.