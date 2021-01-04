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الاتّجاه نحو تأجيل الجولة الافتتاحية للفورمولا واحد في أستراليا

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الاتّجاه نحو تأجيل الجولة الافتتاحية للفورمولا واحد في أستراليا

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن بطولة العالم للفورمولا واحد تتجه إلى تأجيل الجولة الافتتاحية لموسم 2021 المقرر إقامتها في أستراليا.

بعد التغييرات الكبيرة التي شهدتها روزنامة 2020 بسبب تفشّي جائحة كورونا، استهدفت الفورمولا واحد العودة إلى موسم طبيعي وأكثرانتظامًا في 2021، وذلك عبر الإعلان عن روزنامة من 23 سباقًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان من المقرر إقامة الجولة الافتتاحية للموسم المقبل في أستراليا في 21 مارس/أذار، لتسجل البطولة بذلك أول عودة إلى سباق ملبورن منذ 2019، وذلك بعد إلغاء سباق العام الماضي قبل ساعات فقط من انطلاق التجارب الحرة الأولى.

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لكن وفي ظل استمرار فرض أستراليا قيود سفرٍ صارمة، ووسط المخاوف العالمية من انتشار التحوّر الجديد لفيروس كورونا، فإنّ الشكوك بدأت تتصاعد حول إمكانية إقامة السباق في موعده.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن جائزة أستراليا الكبرى تتجه الآن نحو تأجيل الحدث حتى وقت لاحق من موسم 2021، ما سيجبر البطولة على إعادة ترتيب السباقات اللاحقة في الموسم.

ويعني هذا أنّ جائزة البحرين الكبرى المقرر إقامتها في 28 مارس/أذار تتجه الآن لأن تكون الجولة الافتتاحية لموسم 2021.

وقد صرّح متحدث باسم الفورمولا واحد إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ البطولة "برهنت على أن بمقدورها العودة إلى السباقات بأمان وقدمت ما رآه البعض مستحيلًا في مارس الماضي".

وأضاف: "لقد وضعنا روزنامتنا لموسم 2021، ونتطلع للعودة إلى الفورمولا واحد في مارس/أذار من هذا العام".

جديرٌ بالذكر أنّ العمل على بناء حلبة الشوارع المؤقتة في ألبرت بارك في ملبورن عادة ما يبدأ بالقرب من نهاية شهر يناير/كانون الثاني، لكنّ طرح التذاكر للبيع لم يبدأ بعد للسباق.

كما من المتوقّع الإعلان عن تأجيل الجائزة الكبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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وفي حال تحديد موعد جديد لسباق ملبورن، فسيتسبب ذلك على الأرجح في إعادة ترتيب الروزنامة نحو نهاية الموسم، بالنظر إلى أنّ الفورمولا واحد قد كثفت بالفعل السباقات بعد العطلة الصيفية.

حيث أنّ عُطل نهاية الأسبوع الوحيدة الشاغرة حاليًا تتواجد بين جائزة بلجيكا الكبرى في 29 أغسطس/آب والسباق الختامي في أبوظبي في 5 ديسمبر/كانون الأول، والتي ستكون في 19 سبتمبر/أيلول، 17 أكتوبر/تشرين الأوّل، 7 نوفمبر/تشرين الثاني و21 من ذات الشهر.

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