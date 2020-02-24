الاتجاه نحو المحركات الكهربائية يعقد مفاوضات هوندا وريد بُل المستقبلية

يواجه مصنعو السيارات العالميون وضعاً صعباً نظراً للقوانين التي باتت كمية نوع سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي بوسعها بيعها.

وتجبر القوانين أولئك المصنعين على تبني الوجهة الكهربائية حيث يعتبر ذاك المجال أقل ربحاً مقابل الاستثمارات الهائلة التي يتطلبها.

وازداد تعقيد الوضع مع اتجاه الحكومات في أنحاء العالم إلى تشريعات تمنع بيع سيارات المحركات الاحتراق الداخلي أو الهجينة بحلول 2040 على أقل تقدير.

وتلتزم هوندا مع الفورمولا واحد حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد تمديد عقدي زويد المحركات لفريقي ريد بُل وألفا توري لموسم واحد.

وبالرغم من تحقيقها في 2019 لأفضل موسم في الفورمولا واحد منذ عودتها إلى البطولة عام 2015، لكن هوندا اعترفت بأن المشكلة الأساسية حيال مستقبلها لا تتعلق بمستوى الأداء على المسار، بل التقلبات المالية للسوق العالمية للسيارات ككلّ

وفي مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ماساشي ياماموتو مدير قسم الفورمولا واحد لدى هوندا حيال المستقبل: "نحن نخوض مفاوضات مع ريد بُل حيال المواصلة لما بعد موسم 2021".

وأكمل: "لكن الأمر الآخر الذي علينا أخذه بعين الاعتبار هو أن صناعة السيارات بأكملها تواجه وضعاً صعباً بسبب الاتجاه نحو المحركات الكهربائية".

وتابع: "الكثير من الشركات عليها الاستثمار بشكل كبير، لذا علينا التفكير نوعاً ما حيال جانب الأعمال ومستوى الكفاءة الذي بوسعنا عبره إدارة البرنامج. تلك هي النقطة الهامة".

بالمقابل، علق ياماموتو حيال تأثير القوانين، وذلك بعد بضعة أسابيع فقط من كلام آلان بروست المدير غير التنفيذي لفريق رينو وعضو مجلس إدارتها، حيال المخاوف والتأثيرات التي قد تنتج عن القوانين والتشريعات الحكومية في هذا الصدد.

حيث قال: "نحن حتى لا نعلم ما هي التقنيات التي ستتواجد خلال السنوات العشر المقبلة في صناعة السيارات. هناك الكثير من القوانين ’الغبية’. نحن نتجه لقتل صناعة السيارات في أوروبا. وذلك أمر غاية في الغباء".

وبينما يبدو أن الاتجاه نحو المحركات الكهربائية يعزز من موقع الفورمولا إي كعامل جذب للمصنعين العالميين مثل هوندا على المدى القصير، لكن ياماموتو أكد أن الفورمولا واحد هي أولوية هوندا حالياً.

فقال: "من الواضح أننا مهتمون بالفورمولا إي وسنواصل جمع المعلومات حولها".

واختتم: "لكن في الوقت الراهن، نحن نركز فقط على الفورمولا واحد وليست لدينا أية خطط للمشاركة في الفورمولا إي. علينا التركيز على الفورمولا واحد".