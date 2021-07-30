الاتجاه للموافقة على خطة إقامة التجارب الشتوية لموسم 2022 على حلبتَي برشلونة والبحرين

بالإضافة إلى ذلك، فهنالك احتمالية بأنّ يتم تمديد طول اختبار السيارات خلال أيام التصوير الترويجية لأكثر من الـ 100 كلم التقليدية.

هذا وكات التجارب الشتوية لموسم 2021 محدودة بثلاثة أيام فقط في البحرين قبل انطلاق السباق الافتتاحي هناك، وذلك من أجل تخفيض النفقات، إلى جانب أنّ الكثير من المكونات على سيارات العام الماضي كان قد تمّ تجميد تطويرها لهذا الموسم.

ومع دخول البطولة في حقبة جديدة تمامًا في 2022، فقد رغبت الفرق بمزيد من أيام التجارب، في ظل مطالبة البعض بـ 8 أيام قبل أن يتم الاتفاق على إقامة فترتين بثلاثة أيام لكل منهما.

كما أرادت الفرق كذلك أقامة التجارب في برشلونة، كي تكون أقرب لمقراتها من أجل نقل الأجزاء وتسهيل السفر على الطواقم، ولا سيّما في ظل الاستمرار المرجّح لقيود مجابهة جائحة كورونا.

مع ذلك، كانت الفومرولا واحد حريصة على إقامة فترتَي التجارب في البحرين قُبيل أول جائزة كبرى في الموسم والمقرر حاليًا إقامتها هناك كذلك على حلبة الصخير في 20 مارس/أذار.

لكنّ حلًّا وسطًا تم التوصل إليه لتقسيم الفترتين بين حلبتي برشلونة والبحرين، على أنّ تستضيف الأولى التجارب في موعد مبدئي في 23- 25 فبراير/شباط، ومن ثم يكون هنالك فارق أسبوعين من أجل السماح للفرق بالاستجابة لما تعلمته في إسبانيا والاستعداد لنقل سياراتها إلى الشرق الأوسط.

مع ذلك، فإنّ ذلك الموعد قد يتغيّر في ظل معارضة بعض الفرق لإلزام طواقمها بالعمل خلال نهاية الأسبوع قُبيل موسم مزدحم.

فيما من المقرر أن تكون تجارب البحرين في الفترة بين 11 و13 مارس/أذار، نهاية الأسبوع السابقة مباشرة للسباق الافتتاحي، لتكون رحلة واحدة وتبقى الطواقم بعد التجارب من أجل الجائزة الكبرى.

وبالرُغم من أن تلك الخطة تبقى مبدئية، إلّا أنها تتجه للحصول على موافقة رسمية من قَبَل الفرق، حيث تتطلب القوانين موافقة الأغلبية ودعم "فيا" من أجل إقامة أيّة تجارب خارج أوروبا.

كما سيتطلب ذلك تغييرًا على اللوائح الرياضية لموسم 2022، حيث تنص القوانين حاليًا على 10 أيام فقط تفصل بين التجارب والسباق الأول، وهذا سيتقلص إلى أربع أيام فقط.

علاوة على ذلك، كانت هنالك نقاشات حول تمديد أيام التصوير الترويجية من الحد الحالي البالغ 100 كلم، مع إمكانية استخدام إطارات السباقات في 2022 عوضًا عن تصميم إطارات مخصصة فقط لهذه الاختبارات.