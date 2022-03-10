الاتّجاه لزيادة وزن سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022

تمّ رفع الحدّ الأدنى لوزن السيارة مع السائق من 752 إلى 795 كلغ للموسم الجديد تماشيًا مع اعتماد إطارات الـ 18 إنشًا الأثقل ومتطلّبات السلامة الإضافيّة.

لكن بالرغم من تلك الزيادة فإنّ الفرق واجهت صعوبة للتواجد عند ذلك الحدّ.

ويتمثّل أحد العوامل غير المتوقّعة في الحاجة لتدعمي أرضيّات المؤثّرات الأرضيّة التي كانت عرضة للضرر في التجارب وكانت مرنة أكثر من سابقاتها.

وبحديثه في البحرين اليوم الخميس، اعترف روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد بمواجهة الفرق لمهمّة صعبة.

وقال البريطاني: "ما أصبح واضحًا هو أنّ الإيفاء بالوزن الأدنى سيكون صعبًا مع هذه السيارات".

وأكمل: "هناك الكثير من مبادرات السلامة الجديدة بعد الحادث المروّع في سبا قبل بعضة أعوام في الفورمولا 2، وحادث رومان غروجان. لذا ارتفع وزن هذه السيارات".

وفي ظلّ مواجهة الفرق لمصاعب إضافيّة على صعيد سقف النفقات، فإنّ زيادة الحدّ الأدنى للوزن طُلبت من أجل تقليص حاجتها لتكريس المزيد من الموارد لبرامج خفض الوزن.

وبالرغم من أنّ بعض الفرق دفعت من أجل زيادة أكبر، إلّا أنّه تمّ التوصّل في النهاية لرقم 3 كلغ والاتّفاق عليه من أجل عدم معاقبة الفرق الأقرب من الحدّ.

ويجب الآن المصادقة على التغيير من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "أعتقد بأنّ الجميع أعلى من الوزن الأدنى. يُحاول الجميع معرفة قدر الوزن الإضافيّ للآخرين، ولهذا السبب تمّ الإقدام على هذه الخطوة الصغيرة".

وأكمل: "بالنسبة لنا فإنّه لجزء من المنافسة أن نُقلّص الوزن. ما هو مختلفٌ هذه المرّة هو سقف النفقات. لكن طالما أنّ الوضع هو نفسه بالنسبة للجميع، سواءً كان هناك خفضٌ للوزن أم لا، فإنّنا نقبل بذلك".

بدوره اعتبر ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ زيادة الكيلوغرامات الثلاث حلٌ وسطٌ جيّد.

وقال: "لا يجب أن ننسى أوّلًا أنّ السيارات الحاليّة أثقل بكثير من سيارات العام الماضي".

وأضاف: "أعتقد بأنّ زيادة الوزن ليست بالأمر الجيّد مطلقًا للرياضة والسرعة. لذا كانت هناك محادثات، وتباحثنا في زيادة الوزن بثلاثة كيلوغرامات".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك حلٌ وسطٌ جيّد لجميع الفرق. لكنّني لا أعتقد بأنّ علينا زيادة الوزن أكثلار من ذلك، لأنّه مثلما قال توتو فإنّه جانب تنافسي".

وأردف: "أعتقد بأنّ علينا محاولة خفض الوز في المستقبل وليس زيادته".