الاتّجاه لحصول نظام النقاط الجديد على الدعم الضروري

مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشكلٍ حصري قبيل جائزة الصين الكبرى، تتّجه فرق الفورمولا واحد للتباحث مع "فيا" وإدارة الفورمولا واحد فكرة مراجعة نظام النقاط لموسم 2025 ومنحها حتّى المركز الـ 12.

في ظلّ وجود قلقٍ بأنّ الحجز الفعلي لمراكز معيّنة للمراكز العشرة الأولى من قبل الفرق الخمسة المتصدّرة يحرم بقيّة فرق الوسط من معارك حامية، فقد تمّ التقدّم بمقترحٍ لتعديل نظام النقاط.

وسيبقى قدر النقاط الممنوحة للمراكز السبعة الأولى على حاله في حال اعتماد التغيير، لكنّ نقاط المركز الثامن وما بعده ستتغيّر.

وتمّت صياغة التغيير بطريقة لن يكون من شأنها التأثير على فرق الصدارة من منظورٍ تنافسي، كما أنّه لن يعني تحقيقها لنقاطٍ أكثر، وبالتالي لن تحتاج لدفع رسوم مشاركة (مبنيّة على رصيد النقاط) أكثر إلى "فيا" كلّ عام.

وسيحتاج المقترح لتلقي دعم الأغلبيّة البسيطة من قبل الفرق ليتمّ تضمينه لموسم 2025، ما يعني دعم خمسة فرق وتلقي دعم "فيا" و"فوم".

وفي حين أنّه ليس من المستحيل أن تقول الفرق شيئًا في العلن وتتصرّف بشكلٍ مختلفٍ بالكامل أثناء التصويت، فإنّ الإشارات الحاليّة تفيد بأنّ حتّى الفرق الكبرى لا تفكّر أصلًا في معارضة التغيير ومنعه من المرور.

وقال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري: "لا أعارض. لقد أتيت من ألفا روميو، وأتفهّم بالكامل الإحباط الناتج عن تقديم عطلة نهاية أسبوع مدهشة، وفي حال لم تكن هناك انسحابات أمامك فإنّك تحلّ في المركز الـ 11 من دون نقاط".

أمّا كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل فقد قال: "يبدو كأنّ هناك مجموعتان في الفورمولا 1 حاليًا، والفرق الخمسة الثانية في معركة حامية مثلها مثل الخمسة الأولى. أعتقد بأنّ هذا من بين تلك المواضيع التي تحتاج فيها لإلقاء نظرة على الأرقام والتساؤل: ما الذي سيُغيّره ذلك؟ لذا أنا محايدٌ بشأن المسألة".