من المقرر أن تصبح سباقات الفورمولا 1 أقصر في عام 2027، بالتزامن مع تغيير البطولة لموازنة القوة بين الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي.

وكان هذا الاحتمال مطروحًا منذ مناقشة التغييرات في القوانين التقنية في وقت سابق من هذا الموسم، لكن كان يُعتقد حينها أن عددًا قليلًا فقط من السباقات سيتأثر.

لكن تم الاتفاق بدلًا من ذلك على خفض المسافة القصوى لجميع الجوائز الكبرى من 305 كيلومترات إلى 290 كيلومترًا. ومن المرجح أيضًا تقليص مسافة سباق موناكو، الذي يقتصر أصلًا على 260 كيلومترًا بسبب تصميم الحلبة الفريد.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هذا المقترح عُرض على الفرق عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي، وحظي بموافقة واسعة، لكنه لم يحصل بعد على المصادقة الرسمية من المجلس العالمي لرياضة السيارات.

ويعود ذلك إلى عدم الشعبية الواسعة لأحدث القوانين التقنية، التي تسهم فيها الطاقة الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي بالتساوي في إجمالي القوة. ويأتي التغيير بعد الانتقادات التي طالت القوانين التقنية الحالية، إذ لا يحب السائقون أسلوب القيادة غير البديهي الذي تفرضه الحاجة المستمرة إلى استعادة الطاقة الكهربائية واستخدامها، كما أن أسلوب التسابق والتجاوز المتأرجح المعروف باسم "يو-يو"، والناتج عن تغير مستويات شحن البطارية، لم يحظَ بشعبية بين المتنافسين.

ورغم اتفاق المصنعين على التوجه نحو نسبة 60:40 لصالح محرك الاحتراق الداخلي في عام 2028، مع زيادة تدفق الوقود، ستكون هناك خطوة انتقالية بنسبة 58:42 في الموسم المقبل. ويعود السبب في ذلك إلى أن نصف الفرق على الأقل كانت تخطط في ذلك الوقت للاستمرار بهياكل سياراتها من موسم 2026، ما كان سيجعل زيادة حجم خزان الوقود أمرًا غير عملي.

لكن هذه الحجة تلاشت بعدما أدركت الفرق أن التغييرات في القوانين الانسيابية ستجبرها على تعديل تصاميم هياكل سياراتها للحفاظ على أفضلية تنافسية، رغم استمرار وجود أسباب تدفع إلى عدم المبالغة في زيادة أحجام خزانات الوقود. فلا يزال الوزن يمثل مشكلة في الفورمولا 1، رغم أن السيارات الحالية أخف بـ 30 كيلوغرامًا من الجيل السابق.

ومع تغير توازن إنتاج الطاقة، أصبح من الضروري زيادة تدفق الوقود للسماح للمحركات بالمساهمة بقوة أكبر. وإذا استُخدم المزيد من الوقود، فإما أن تحمل السيارات كمية أكبر منه، أو أن يتم تقليص مسافة السباقات.

وتركزت المقترحات الأولية على تقليص السباقات الأكثر عرضة لمشاكل استهلاك الوقود، إلى جانب الحد من عدد اللفات التي يمكن للسيارات إكمالها قبل الاصطفاف على شبكة ما قبل الانطلاق.

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لكن من المفهوم أن تقليص جميع السباقات بمقدار موحد اعتُبر الخيار الأقل سوءًا من بين عدة خيارات غير مثالية. وكان مالك الحقوق التجارية للبطولة حساسًا بشكل خاص تجاه الانتقادات الموجهة إلى القوانين الجديدة، إذ إن تقليص عدد قليل من السباقات فقط كان سيجعل الحاجة إلى هذا الإجراء محورًا للنقاش خلال عطلات نهاية الأسبوع المعنية، ما كان سيمنح رؤية أكبر للرأي المنتشر بأن القوانين غير صالحة للغرض الذي وُضعت من أجله.

ومن شأن توحيد مسافة السباقات الأقصر أن يقلل الفترة التي يظل خلالها هذا الموضوع محورًا للنقاش.

وقد يشعر بعض المحافظين بالاستياء من تقليص مسافات الجوائز الكبرى، لكن هذا المفهوم ليس جديدًا. ففي عام 1958، وكجزء من حزمة أوسع من التغييرات تضمنت حظر أنواع الوقود المعتمدة على الكحول، خُفضت مسافات السباقات القصوى من 500 كيلومتر أو ثلاث ساعات إلى 300 كيلومتر وساعتين.