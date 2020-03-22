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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى / أخبار عاجلة

الاتّجاه لتأجيل جائزة باكو للفورمولا واحد

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الاتّجاه لتأجيل جائزة باكو للفورمولا واحد
22-03-2020

باتت انطلاقة موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا متّجهة للمزيد من التأجيل في ظلّ اتّجاه باكو للإعلان غدًا الإثنين عن تأجيل جائزتها الكبرى.

أجبر تفشّي وباء فيروس كوفيد-19 الفورمولا واحد على الإطاحة بالجوائز الكبرى الستّة الأولى من الموسم بين تأجيلٍ وإلغاء، لكن كان يُؤمل أن يكون حدث أذربيجان في 7 يونيو/حزيران الجولة الأولى من الموسم.

لكن في ظلّ عدم إظهار مستوى التفشّي لأيّ علامات تباطؤ في القارة الأوروبيّة، يُعتقد بأنّ مروّجي سباق باكو قرّروا بأنّه من غير المنطقي المضيّ قدمًا في استضافة الحدث.

وبالنظر إلى إقمة السباق على حلبة شوارع، فإنّ أعمال تجهيز المسار يجب أن تبدأ قريبًا، لذا أدّت الشكوك حول موعد البدء في احتواء الفيروس في دفع المنظّمين للتحرّك.

وكشفت مصادر عالية المستوى بأنّ تأكيد إلغاء جولة باكو سيُتّخذ يوم الإثنين، لكن يُعتقد بأنّ منظّمي السباق لا يزالون يأملون الحصول على موقعٍ في مرحلة لاحقة من العام.

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ولا يعلم القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد موعد بدء الموسم الجديد، حيث اعترف تشايس كاري الرئيس التنفيذي للبطولة قبل بضعة أعوام بأنّه لا يُمكنه تحديد موعد استئناف التسابق.

وقال حينها: "نُدرك أنّ الجميع يرغب بمعرفة ما سيحدث تاليًا بالنسبة للفورمولا واحد في 2020. لا يُمكننا تقديم أجوبة دقيقة الآن بالنظر إلى تقلّبات الوضع وتغيّراته السريعة".

وأضاف: "لكنّنا نُخطّط لبدء موسم 2020 حالما يكون من الآمن القيام بذلك. نتعامل مع خبراء ومسؤولين رسميين بشكلٍ يومي في ظلّ تقييمنا لكيفيّة التحرّك إلى الأمام في الأشهر القليلة الماضية".

وسينتج عن تأجيل جولة باكو اعتبار جائزة كندا الكبرى في 14 يونيو/حزيران الحدث الأوّل في الروزنامة، لكن لا توجد ضمانات على أنّ الحدث سيُقام هو الآخر.

وفي ظلّ حديث الحكومات في أوروبا حول الحاجة لتبنّي التباعد الاجتماعي لفترة قد تصل إلى عام، فإنّ هناك ملامح متزايدة حول عدم قدرة الفورمولا واحد على إقامة روزنامة سباقات كاملة هذا العام.

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