الاتجاه الذي يحتاج فيرستابن إلى اتباعه مثل هاميلتون لتجاوز نوريس في 2024

هل يمكن اعتبار سائق يتقدم بفارق 52 نقطة مع بقاء ستة سباقات في موسم الفورمولا 1 أنه ليس المرشح الأبرز للفوز بالبطولة؟

بالنسبة للعديد من متابعي الفورمولا 1، بغض النظر عن مدى براعة مكلارين ولاندو نوريس في الفوز الساحق في سباق سنغافورة الأخير أو عن أن ماكس فيرستابن وريد بُل لم يحققا أي فوز منذ سباق إسبانيا في يونيو، فإن مجموع نقاط فيرستابن الحالي وقدراته الكبيرة يجعلان منه مرشحًا صعب التغلب عليه في 2024.

لكن مركزه لا يزال هشًا.

أولاً، الزخم الآن مع مكلارين بشكلٍ واضح. عندما تضيف فوز نوريس الساحق في زاندفورت إلى ما حققه في سنغافورة، وما كان يجب أن يحققه في مونزا، فإنه يمتلك فوزين من آخر أربعة سباقات في المرحلة الصغيرة بعد العطلة الصيفيّة لهذا الموسم.

يأمل فيرستابن، كما قال في سنغافورة: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح الآن"، أن تكون ريد بُل قد تجاوزت أسوأ مشاكل السيارة التي عانت منها منذ سباق ميامي في أوائل مايو. ولكن حتى لو تمكن الفريق من استعادة مستواه مع حزمة التحديثات المنتظرة في أوستن، فإن فيرستابن لا يزال عرضة لأن يفتح مجرد انسحاب واحد من السباق الباب على مصراعيه لنوريس لزيادة الضغط وإعادة المنافسة على اللقب، خاصة مع بقاء العديد من السباقات.

سجل فيرستابن في هذه الحلبات – أوستن، المكسيك، البرازيل، لاس فيغاس، قطر وأبوظبي – يعد رائعًا بشكل عام.

في كل من أوستن وحلبة هيرمانوس رودريغيز في المكسيك، لم يهزم فيرستابن منذ عودة تلك الحلبات إلى جدول الفورمولا 1 بعد جائحة كورونا. كانت انتصاراته في تلك الحلبات في 2021 حاسمة في فوزه بأول ألقابه العالمية في ذلك العام.

الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكن تاريخه في البرازيل مختلط. لديه فوزان في إنترلاغوس، لكن هذه الحلبة شهدت أيضًا خسارته لانتصار مؤكد بسبب الحادث المثير للجدل مع إستيبان أوكون في 2018، وكذلك سباق 2021 عندما عاد هاميلتون بقوة وفاز، مدعومًا بمحرك جديد رغم انطلاقه من مركز متأخر بسبب عقوبة الانطلاق.

أما في قطر، فإن فيرستابن يمتلك سجلًا متباينًا – خسر أمام هاميلتون في 2021 لكنه فاز في سباق العام الماضي. ومع ذلك، خسر فيرستابن السباق القصير في قطر 2023 أمام أوسكار بياستري، ومن المتوقع أن تكون مكلارين هي المرشحة البارزة للفوز في قطر هذا العام بسبب الطابع عالي السرعة للحلبة.

أما في لاس فيغاس، التي عادت إلى جدول الفورمولا 1 بعد غياب دام 41 عامًا، فقد فاز فيرستابن بالسباق الأول، ولكن كان من المفترض أن يكون الفوز لشارل لوكلير لولا سوء الحظ الذي تعرض له، والذي استفاد منه فيرستابن بعد تدخل سيارة الأمان في منتصف السباق.

وفي أبوظبي، اختتم فيرستابن الموسم دائمًا بشكل قوي – لقد فاز هناك كل عام منذ 2019، ولم ينهِ أي سباق خارج منصة التتويج منذ عام 2017.

لكن هناك علامة بارزة على سباق أبوظبي 2021، حيث بدا أن فيرستابن قد هُزم أمام هاميلتون قبل الحادث المثير للجدل عقب حادث نيكولاس لاطيفي في اللفات الأخيرة.

فالتيري بوتاس أمام لويس هاميلتون، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكن بعد ثلاث سنوات، يمكن لفيرستابن أن يستلهم العبر من منافسه في 2021، هاميلتون، في كيفية التعامل مع هذا الصراع الأخير ضد فريق هاميلتون السابق، مكلارين. فقد كان البريطاني، في العديد من المناسبات خلال سنواته مع مرسيدس، قادرًا على التفوق على منافسيه المتقدمين بشكل حاسم من خلال سلسلة من الانتصارات المتتالية في لحظات حاسمة من الموسم.

في عام 2014، حقق هاميلتون خمسة انتصارات متتالية بعد الحادث المثير للجدل مع نيكو روزبرغ في سبا، وهو ما قلب التقدم الكبير الذي كان يتمتع به زميله في الفريق. وفي 2016، ورغم أن هاميلتون سمح لروزبرغ ببناء زخم في نهاية عام 2015 بثلاثة انتصارات متتالية، فقد فاز هاميلتون بأربعة سباقات متتالية في نهاية الموسم، على الرغم من أنه لم يتمكن من تعويض النقاط التي خسرها في السباق الأولى بسبب عدة انطلاقات سيئة وحادثة المحرك في ماليزيا.

بالانتقال إلى 2017، عاد هاميلتون من استراحة الصيف بخمسة انتصارات من أصل ستة سباقات – في وقت كان فيه سيباستيان فيتيل وفيراري أقرب المنافسين، وكان فيتيل متقدمًا بالنقاط قبل بدء هذه السلسلة. هذا ما جعل هاميلتون يشتهر بقدرته على الاستجابة في اللحظات الحرجة، خاصة في موسم 2018، حيث لم تكن لديه السيارة الأفضل بشكل منتظم، ولكنه حقق أربعة انتصارات متتالية بعد سباق سبا، مما قضى على آمال فيتيل بالعودة إلى المنافسة.

كان هاميلتون دائمًا يرتفع إلى مستوى التحدي عندما كان الضغط في أعلى مستوياته خلال مسيرته في البطولة. ومع أن فيرستابن أظهر في 2021 قدرته على فعل الشيء نفسه في أوستن والمكسيك، إلا أن ذلك كان الموسم الوحيد الذي واجه فيه تحديًا حقيقيًا للفوز بالبطولة، وجاء ذلك مع العديد من اللحظات المثيرة للجدل التي لا تزال تثير التساؤلات حول مدى نضجه الكامل كسائق.

بالطبع، لا يمكن التغاضي عن الفارق الحالي البالغ 52 نقطة بين فيرستابن ونوريس. في معظم الأحيان، عندما يحقق سائق فارقًا كبيرًا في النقاط في وقت مبكر من الموسم، فإنه عادة ما يتمكن من الحفاظ على اللقب – وهناك أمثلة مشهورة على ذلك، مثل آيرتون سينا مع مكلارين في 1991، فرناندو ألونسو مع رينو في 2005، وجنسون باتون مع فريق براون جي بي في 2009.

لذلك، إذا تمكن فيرستابن من تحقيق سلسلة انتصارات في هذه اللحظة الحرجة الآن في 2024 – بدءًا من الحلبات التي يجب أن تعتبر أرضًا مفضلة له مثل أوستن والمكسيك نظرًا لسجله الحديث فيهما – فإنه يمكنه التأكد من تحقيق أربعة ألقاب فورمولا 1 متتالية، مما يضعه في مصاف أساطير الفورمولا 1 مثل لويس هاميلتون، سيباستيان فيتيل، مايكل شوماخر، وخوان مانويل فانجيو.