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الاتّجاه إلى إلغاء جائزة كندا الكبرى وتركيا على أهبة الاستعداد

يبدو أنّ نسخة هذا العام من جائزة كندا الكبرى تتّجه إلى الإلغاء بالرغم من إصرار بطولة العالم للفورمولا واحد على أنّها لا تزال بصدد خوض محادثات مع المروّج.

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة كندا الكبرى وتركيا على أهبة الاستعداد

أصبح الحدث، الذي من المفترض أن يُقام بين 11 و13 يونيو المقبل بعد جائزة أذربيجان الكبرى، محلّ شكٍ منذ بعض الوقت.

أمّا تركيا، التي احتضنت سباقًا في 2020 وتتواجد على مقربة من أذربيجان لنقل المعدّات بسهولة، فهي تنتظر لتكون البديل الاحتياطيّ.

وأورد راديو كندا اليوم الخميس أنّ سباق مونتريال أُلغي لأسباب تتعلّق بالصحّة العامة، مُشيرًا إلى أنّ هناك مخاوف حيال المخاطر المتعلّقة باحتكاك زوّار الفورمولا واحد بطاقم الحلبة المحليّ.

كما أنّ هناك مشاكل ماليّة متعلّقة بإمكانيّة إقامة السباق من دون حضور جمهور، ما يعني عدم وجود مداخيل من بيع التذاكر.

وعندما سُئل حيال إمكانيّة إلغاء السباق، قال متحدّثٌ باسم الفورمولا واحد: "نُواصل محادثاتنا مع المروّج في كندا وليست لدينا تعليقات إضافيّة".

من جانبه قال متحدّثٌ باسم مروّج السباق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ما أشار إليه راديو كندا هو وثيقة توصيات للصحّة العامة. لم نتلقّ نحن كمنظّمة أيّ تأكيدٍ من قبل مسؤولي الصحّة العام ولن نُعلّق على الأمر إلى أن نتلقّ تأكيدًا رسميًا".

وتُواجه كندا قيودًا صارمة حيال فيروس كورونا، حيث يتعيّن على الوافدين البقاء في عزلٍ صحي.

وبالنظر إلى أنّ الحلبة نصف دائمة فإنّ العمل على تجهيزها يجب أن ينطلق قبل عدّة أسابيع، لذا فإنّ القرار يجب أن يُتّخذ في مرحلة أبكر ممّا يكون عليه بالنسبة للحلبات التقليديّة الدائمة.

وكان ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا واحد قد راسل الحكومة الكنديّة الشهر الماضي ليُطالب بإعفاء طاقمها من الحجر الصحيّ الإجباري، شارحًا الإجراءات التي تتّبعها الفورمولا واحد في سباقات أخرى والتي يُمكن تطبيقها في كندا، مثل فكرة الفقاعة الحيويّة التي تمّ تطبيقها في سباق أبوظبي العام الماضي. لكنّ تكرار ذلك في مونتريال اعتُبر غير عملي.

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بوتاس اختبر عددًا لا يُحصى من الإعدادات على جهاز المحاكاة تحضيرًا لسباق إيمولا

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