الاتّجاه إلى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
08 ساعات
:
23 دقيقة
:
51 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
223 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
258 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى

المشاركات
التعليقات
الاتّجاه إلى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
من قبل:
12-03-2020

تتّجه بطولة العالم للفورمولا واحد للإعلان عن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى على إثر المستجدات الأخيرة المتعلّقة بفيروس كورونا وانسحاب فريق مكلارين.

عرفت التحضيرات لعطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى بداية متعثّرة في ظلّ شعورٍ بعدم الارتياح في البادوك في ملبورن.

وتمّ إخضاع خمسة موظّفين بالأمس إلى حجرٍ صحي ذاتي في ظلّ انتظار صدور نتائج تحاليلهم، ليتبيّن اليوم أنّ أحدهم - وهو من موظّفي مكلارين - يحمل فيروس كورونا بالفعل.

نتيجة لذلك أعلن فريق مكلارين انسحابه من هذه الجولة لما فيه سلامة الجميع، وهو ما دفع جميع القائمين على جائزة أستراليا الكبرى للدخول في محادثات مطوّلة لاتّخاذ القرار بشأن المضيّ قدمًا في إقامة الجولة من عدمه.

وإثر ساعات مطوّلة من المباحثات، يبدو أنّ القرار اتُّخذ لإلغاء الجولة الافتتاحيّة، حيث يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ أغلب الفرق عبّرت عن عدم رغبتها في المجازفة.

وأشارت مصادر إلى أنّ الهيئة الحاكمة قالت أنّها ستقبل قرار أغلبيّة الفرق، لذا ستتحرّك الآن لإلغاء الحدث.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...

المقال التالي
بوتاس: خسارة نظام "داس" نتيجة الاعتراضات لن "تشكل أية مشكلة" لمرسيدس

المقال السابق

بوتاس: خسارة نظام "داس" نتيجة الاعتراضات لن "تشكل أية مشكلة" لمرسيدس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أستراليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
08 ساعات
:
23 دقيقة
:
52 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
03:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
07:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
05:00
14:00
التجارب التأهيلية
السبت ١٤ مارس
السبت ١٤ مارس
08:00
17:00
السباق
الأحد ١٥ مارس
الأحد ١٥ مارس
07:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى

29د
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أستراليا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

بيريز: فرق الصدارة ما تزال "بعيدة بعض الشيء" أمام ريسينغ بوينت

4
فورمولا 1

بوتاس: خسارة نظام "داس" نتيجة الاعتراضات لن "تشكل أية مشكلة" لمرسيدس

5
فورمولا 1

هاميلتون "متفاجئ" من إقامة الجولة الأولى بأستراليا مع تفشي فيروس كورونا

أحدث ملفات الفيديو

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

هل كانت فيراري تغش فعلاً في 2019؟ وما هو سبب التسوية السرية بينها وبين فيا؟ 04:33
فورمولا 1

هل كانت فيراري تغش فعلاً في 2019؟ وما هو سبب التسوية السرية بينها وبين فيا؟

هدوء ما قبل العاصفة: هوندا 00:52
فورمولا 1

هدوء ما قبل العاصفة: هوندا

أحدث الأخبار

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى
F1

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى

بوتاس: خسارة نظام "داس" نتيجة الاعتراضات لن "تشكل أية مشكلة" لمرسيدس
F1

بوتاس: خسارة نظام "داس" نتيجة الاعتراضات لن "تشكل أية مشكلة" لمرسيدس

جائزة أستراليا الكبرى تصدر تحديثاً حيال حالة اشتباه تاسعة بفيروس "كورونا"
F1

جائزة أستراليا الكبرى تصدر تحديثاً حيال حالة اشتباه تاسعة بفيروس "كورونا"

مكلارين تنسحب من جولة أستراليا بعد تأكيد إصابة موظّفها بفيروس كورونا
F1

مكلارين تنسحب من جولة أستراليا بعد تأكيد إصابة موظّفها بفيروس كورونا

لوكلير يأمل أن تكون دروس ملبورن في 2019 كافية لتقديم أداء قوي هذا العام
F1

لوكلير يأمل أن تكون دروس ملبورن في 2019 كافية لتقديم أداء قوي هذا العام

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٩ مارس - ٢٢ مارس
تذاكر
٢ أبريل - ٥ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.