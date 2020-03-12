الاتّجاه إلى إلغاء جائزة أستراليا الكبرى

عرفت التحضيرات لعطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى بداية متعثّرة في ظلّ شعورٍ بعدم الارتياح في البادوك في ملبورن.

وتمّ إخضاع خمسة موظّفين بالأمس إلى حجرٍ صحي ذاتي في ظلّ انتظار صدور نتائج تحاليلهم، ليتبيّن اليوم أنّ أحدهم - وهو من موظّفي مكلارين - يحمل فيروس كورونا بالفعل.

نتيجة لذلك أعلن فريق مكلارين انسحابه من هذه الجولة لما فيه سلامة الجميع، وهو ما دفع جميع القائمين على جائزة أستراليا الكبرى للدخول في محادثات مطوّلة لاتّخاذ القرار بشأن المضيّ قدمًا في إقامة الجولة من عدمه.

وإثر ساعات مطوّلة من المباحثات، يبدو أنّ القرار اتُّخذ لإلغاء الجولة الافتتاحيّة، حيث يتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ أغلب الفرق عبّرت عن عدم رغبتها في المجازفة.

وأشارت مصادر إلى أنّ الهيئة الحاكمة قالت أنّها ستقبل قرار أغلبيّة الفرق، لذا ستتحرّك الآن لإلغاء الحدث.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...