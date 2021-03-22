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الإيفاء بسقف نفقات الفورمولا واحد "تحدٍ كبير" بالنسبة لريد بُل

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الإيفاء بسقف النفقات الجديد لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد يُمثّل "تحديًا كبيرًا" بالنسبة للحظيرة النمساويّة.

الإيفاء بسقف نفقات الفورمولا واحد "تحدٍ كبير" بالنسبة لريد بُل

ستعمل فرق الفورمولا واحد وفق قوانين ماليّة صارمة للمرّة الأولى في تاريخها هذا العام بعد الخطوات التي أقدمت عليها لخفض النفقات وجعل البطولة أكثر استدامة.

وعلى خلفيّة وباء كورونا العام الماضي، اتّفقت الفرق على خفض السقف من 175 مليون دولار إلى 145 في 2021، على أن يتقلّص ذلك تدريجيًا في الأعوام المقبلة كذلك.

وفي حين أنّ بعض الفرق تعمل بالفعل بميزانيّات في ذلك الفلك أو حتّى أقلّ، واجهت الفرق الثلاثة الكبرى – مرسيدس، وفيراري وريد بُل – تحديًا لخفض نفقاتها للإيفاء بهذا السقف هذا العام.

وبحديثه حيال استجابة الفريق لسقف النفقات في البطولة، قال هورنر أنّ الفريق واجه تحديًا كبيرًا، لكنّ ذلك زاد من تركيزه على جعل عمليّاته وأنشطته أكثر كفاءة.

وقال حيال ذلك: "كان تحديًا كبيرًا، لكنّني أعتقد بأنّ الشركة بأكملها استجابت بشكلٍ جيّدٍ جدًا".

وأضاف: "تعلّق الأمر بالعمل على الكفاءة، وهو ما لم تكن فرق الفورمولا واحد جيّدة فيه في الأعوام الماضية. أعتقد بأنّ التحدّي ضخم وهو متواصل، لكنّنا قبلناه بشكلٍ رائع".

وأكمل: "من الواضح أنّنا ندفع لتحسين الكفاءة الداخليّة على صعيد عدم الاستعانة بمزوّدين خارجيين للمكوّنات، وأعتقد بأنّنا شاهدنا انخفاضًا كبيرًا. لكنّ ذلك مثّل تحديًا وسيتواصل على ذلك النحو".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّ لهذا تأثيرًا جديًا على التكاليف في الفورمولا واحد".

ومن أجل الإيفاء بالسقف فإنّ بعض الفرق أُجبرت على إعادة هيكلة لأطقمها من أجل خلق وظائف في مشاريع خارجيّة مثل مشاريع للتكنولوجيا التطبيقيّة أو في صفوف فرقٍ زبونة لها في الفورمولا واحد.

وقال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين كيف أنّه ركّز على حماية أكبر قدرٍ ممكن من الوظائف والإبقاء على فريقه بذات الحجم والتركيز على الكفاءة.

وقال الألماني: "ليس سرًا أنّنا رحّبنا بهذا السقف هذا العام، كونه يضمن لفريقٍ مثل مكلارين أن نحظى بمستقبلٍ مستدام وتنافسي في الفورمولا واحد".

وأضاف: "عمل طاقمنا بجهدٍ خلال الأشهر الـ 12 الماضية من أجل التجهيز لسقف النفقات، كون ذلك يعني خفض التكاليف حتّى بالنسبة إلينا".

وأكمل: "التركيز واضح، نريد حماية أكبر قدرٍ ممكن من الوظائف ونريد حماية حجم الفريق لأنّ الموظّفين هم من يحدثون الفارق في النهاية في هذه الرياضة".

وأردف: "لذا ركّزنا على محاولة إيجاد الجوانب التي يُمكننا فيها خفض التكاليف والقيام بالأمور بكفاءة أعلى. تلك عمليّة متواصلة، لكنّني سعيدٌ حقًا بالخطوات التي حقّقناها".

واختتم بالقول: "أشعر بأنّنا جاهزون لذلك كفريق، وأنا متفائلٌ وأتطلّع قدمًا لسقف النفقات، لأنّه سيسمح بتوفير مستوى منافسة متكافئ مع كبار المُنفقين بجانبنا".

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