الإيجابيّات التي تراها مرسيدس من خسارتها في أوستن

في حين أنّ أبطال العالم أُجبروا على رؤية ماكس فيرشتابن يخرج منتصرًا في يومٍ لم تُفلح فيه استراتيجيّة إطارات لويس هاميلتون، إلّا أنّهم يعتقدون بأنّ هناك بعض المؤشّرات المشجّعة ممّا شاهدوه.

إذ تعتقد مرسيدس على وجه الخصوص أنّه ضمن عطلة نهاية أسبوع تمتّعت فيها ريد بُل بأفضليّة تنافسيّة، فإنّ حقيقة ضغطها على غريمتها بذلك الشكل إيجابيّة للغاية.

إذ قال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في الفريق أنّه بالمقارنة مع ما حدث خلال جائزة هولندا الكبرى، التي كان فيها فيرشتابن في مستوى لوحده، فإنّ الأداء في أوستن كان أفضل.

وقال حيال ذلك: "كانت هذه الجولة الأصعب التي واجهناها منذ وقتٍ طويل. كانت زاندفورت الجولة الوحيدة التي شعرنا بأنّها صعبة مثل هذه منذ العطلة الصيفيّة".

وأكمل: "تغلّب علينا ماكس يوم الأحد، لكن لا أعتقد بأنّه كان فوزًا مريحًا بالنسبة إليهم، وقد أجبرناهم على المخاطرة قليلًا. لذا في حال كان ذلك سباقًا سيّئًا بالنسبة إلينا، فنأمل أن نحظى بالمزيد من السباقات الجيّدة وحينها سنتواجد في موقعٍ أفضل".

وبالنظر إلى أنّ خصائص الحلبات المختلفة تُرجّح كفّة فريقٍ على الآخر، يشتبه شوفلين في أنّ الحلبات التي تتناسب أكثر مع سيارة مرسيدس فإنّ أفضليّتها تكون أكبر.

وقال: "أعتقد بأنّ الوتيرة التي قدّمناها في تركيا وسوتشي، تحديدًا على صعيد وتيرة السباق، تضعنا في موقع متقدّم عليهم بالمقارنة مع وتيرتهم عندما كانوا أمامنا هنا".

وأضاف: "كانت التصفيات صعبة هنا وتمكّنا من وضع سيارة على الصفّ الأوّل بالرغم من ذلك. لكن سيتمحور الأمر حول أداء السيارتَين في السباقات المتبقية من الموسم ومدى تأقلم كلٍ منّا بشكلٍ أفضل. الأمر المشجّع بالنسبة إلينا هو أنّ بوسعنا مواصلة الضغط عليهم عندما يكون من الواضح أنّه ليست لدينا السيارة الأفضل".

وفي حين أنّ أوستن مثّلت مرتعًا قويًا لمرسيدس في الأعوام السابقة، فإنّ الجهد الذي فرضته الحلبة على الإطارات الخلفيّة لم تترك الفريق متفاجئًا من مواجهته لعطلة نهاية أسبوع صعبة هذه المرّة.

وقال شوفلين بخصوص ذلك: "نعي الجوانب التي قد نُعاني منها. مثلما قلت فإنّنا عانينا من القسم الخلفي من السيارة في زاندفورت، وبدو في موقعٍ أفضل منّا".

وأكمل: "تسبّبت تلك التجربة في زاندفورت في بعض القلق لدينا بالوصول إلى هنا كوننا علمنا أنّ الحلبة ستفرض ارتفاعًا مفرطًا لحرارة الإطارات الخلفيّة".

وواصل شرحه بالقول: "لن نتوجّه إلى هذه السباقات ونحن نُحدّد أين سنكون سريعين وأين لن نكون كذلك. نعلم ما نحتاج لتصحيحه على سيارتنا ونعلم ما نحتاج لفعله على صعيد وضع الإطارات في مجال العمل المثالي، ونعلم التحضيرات التي نحتاجها يوم الجمعة لنكون قادرين على اتّخاذ القرارات بدقّة".

وأردف: "ذلك محلّ تركيزنا، ولو نظرنا إلى سباق المكسيك، فهي حلبة ناسبتهم في الماضي وتناسبت مع وحدة طاقة هوندا".

واختتم بالقول: "بالرغم من ذلك فإنّنا سنصل إلى هناك بسيارة تُقدّم أفضل أداء منها وتمنح لويس وفالتيري فرصة لتقديم أفضل أداء ممكن. ذلك الأمر الوحيد الذي نعمل عليه. لسنا قلقين حيال موقع ريد بُل".