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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

الإندي كار لا تزال في محادثات مع فيراري بالرغم من الشائعات

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الإندي كار لا تزال في محادثات مع فيراري بالرغم من الشائعات

بالرغم من أنّ تقارير صادرة من إيطاليا أشارت إلى أنّ فيراري قرّرت عدم تصنيع محرّك إندي كار، فإنّ شركة بنسكي انترتينمنت قالت أنّ المحادثات لا تزال متواصلة.

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في مايو/أيار من هذا العام أنّ الحصان الجامح يُقيّم إمكانيّة دخول سلسلة الإندي كار عند انتقالها إلى محرّكات هجينة بسعة 2.4ل، وهي صيغة تمّ تأجيلها إلى 2023.

وسيسمح سقف النفقات في الفورمولا واحد بإتاحة بعض طاقم العمل إلى مشاريع أخرى، وعوضًا عن تسريحه من الفريق، قال بينوتو حينها أنّ فيراري "تشعر بالكثير من المسؤوليّة الاجتماعيّة تجاه موظّفيها وأنّها تريد التأكّد من أنّ كلّ فردٍ سيتواجد في مكان العمل في المستقبل".

كما أشار حينها إلى أنّ فيراري تُقيّم دخول سباقات الإندي كار وكذلك سباقات التحمّل.

لكنّ مصادر إيطاليّة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" كشفت اليوم أنّ القرار اتُّخذ في مارانيللو بعدم السير في درب الإندي كار، وعوضًا عن ذلك سيتمّ إطلاق مشروعٍ للسيارات الرياضيّة بهدف تحقيق الفوز العام في سباق لومان 24 ساعة.

وكإجابة على استفسارٍ من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، بعث روجر بنسكي ببيانٍ كتابي جاء فيه: "اجتذاب المزيد من المصنّعين من بين الاستراتيجيّات الأساسيّة لسلسلة الإندي كار".

وأضاف: "نُواصل خوض محادثات معمّقة مع العديد من الشركات التي لا تزال مهتمّة بالانضمام إلى السلسلة".

ثمّ تابع: "فيراري من بين تلك العلامات التي عبّرت عن اهتمامها ولا نزال في محادثات معها حيال فرصة الانضمام إلى الإندي كار".

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