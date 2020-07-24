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الإعلان عن 3 سباقات جديدة في 2020: نوربورغرينغ وإيمولا وبورتيماو

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الإعلان عن 3 سباقات جديدة في 2020: نوربورغرينغ وإيمولا وبورتيماو
من قبل:
, رئيس التحرير
24-07-2020

تتجه الفورمولا واحد للتخلي عن خططها لإقامة سباقات في قارتَي أمريكا هذا الموسم، بينما تتجه جولات إيمولا، نوربورغرينغ وبورتيماو للانضمام إلى الروزنامة.

كانت ليبرتي ميديا تدرس إقامة جولات لملء الفراغات في الروزنامة خاصة مع تواصل انتشار فيروس "كورونا" في أنحاء العالم.

لكن، يبدو الوضع في البرازيل وأميركا أكثر خطورة، لذا لن تخاطر البطولة بإقامة السباقات هناك، ما يعني أن سباقات الولايات المتحدة، كندا والبرازيل باتت خارج الروزنامة لهذا الموسم.

لذا، أعلنت بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد عن إضافة 3 سباقات جديدة إلى روزنامة 2020 كي يصل عدد السباقات المدرجة رسميًا إلى 13 جائزةً كبرى.

تمّ الإعلان في وقتٍ سابق وقبل انطلاق موسم 2020، عن روزنامة الموسم التي تضمنت 10 سباقات، حيث تسعى البطولة إلى إجراء 15 إلى 18 سباقات في الموسم الحالي وسط توقعات بختام الموسم منتصف شهر ديسمبر/كانون الأوّل في الشرق الأوسط.

وأكّدت بطولة الفورمولا واحد اليوم إقامة 3 سباقات في شهر أكتوبر: في نوربورغرينغ (ألمانيا)، وبورتيماو (البرتغال)، بالإضافة إلى إيمولا (إيطاليا). حيث تُعتبر حلبة بورتيماو جديدةً كليًا على سباقات الفئة الملكة، بينما استضافت إيمولا ونوربورغرينغ سباقاتٍ في الماضي.

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ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ البرتغال ليست بغريبة عن سباقات الفورمولا واحد، حيث استضافت 16 جائزةً كبرى بين عامي 1958 و1996 على 3 حلباتٍ مختلفة (إستوريل، بورتو ومونساتو).

كما أكّدت البطولة أنه وبالنظر إلى تفشي وباء فيروس كورونا وصعوبة التنقلّ والقيود المحلية المفروضة من بعض البلاد، فإنّه لن يكون من الممكن إقامة سباقات في البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وسيُقام سباق نوربورغرينغ بين 9 و11 أكتوبر/تشرين الأوّل، بينما سيُقام سباق بورتيماو في 23 و25 أكتوبر/تشرين الأوّل، وسباق إيمولا بين 31 أكتوبر/تشرين الأوّل و1 نوفبر/تشرين الثاني.

روزنامة موسم 2020:

5 يوليو: جائزة النمسا الكبرى

12 يوليو: جائزة شتايرمارك الكبرى

19 يوليو: جائزة المجر الكبرى

2 أغسطس: جائزة بريطانيا الكبرى

9 أغسطس: جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد (سيلفرستون)

16 أغسطس: جائزة إسبانيا الكبرى

30 أغسطس: جائزة بلجيكا الكبرى

6 سبتمبر: جائزة إيطاليا الكبرى

13 سبتمبر: جائزة توسكاني الكبرى (موجيللو)

27 سبتمبر: جائزة روسيا الكبرى

11 أكتوبر: سباق نوربورغرينغ

25 أكتوبر: جائزة البرتغال الكبرى

1 نوفمبر: سباق إيمولا

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الكاتب خضر الراوي

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