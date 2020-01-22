الإعلان عن موعد عرض الموسم الثاني من برنامج "قد للنجاة" في الفورمولا واحد

أُطلق البرنامج، الذي تُنتجه شركة بوكس تو بوكس، على خدمة البثّ الاشتراكيّ العام الماضي وحظي بترحابٍ واسع ضمن العرض الأوّل للحلقات العشر التي غطّت موسم 2018.

وسيكون الموسم الثاني، الذي يُغطّي بطولة 2019، مُتاحًا على منصّة نتفليكس في الـ 28 من فبراير/شباط المقبل.

وتمّ إعلام النسخ المحليّة المختلفة من الخدمة بهذا الموعد، وأكّدته كذلك شركة "بوكس تو بوكس" للإنتاج.

وسمحت جميع فرق الفورمولا واحد العشر لأطقم التصوير بالدخول في أروقتها في موسم 2019، وذلك على إثر اختيار مرسيدس وفيراري عدم المشاركة في الموسم الأوّل من السلسلة.

وكان لويس كاميليري رئيس فيراري قد وصف مؤخّرًا العرض بـ "الخطوة الرائعة" للبطولة على صعيد اجتذاب قاعدة جماهيريّة جديدة للفورمولا واحد.