تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

راسل يتوقّع أن يكون فريق أستون مارتن الأكثر قدرة على تحدي الأربعة الكبار في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق ويليامز
راسل يتوقّع أن يكون فريق أستون مارتن الأكثر قدرة على تحدي الأربعة الكبار في 2026

الإعلان عن موعد عرض الموسم الثامن من مسلسل "قُد للنجاة"

فورمولا 1
فورمولا 1
الإعلان عن موعد عرض الموسم الثامن من مسلسل "قُد للنجاة"

أستون مارتن تعترف: سنستغرق وقتاً للتأقلم مع هوندا

فورمولا 1
فورمولا 1
أستون مارتن تعترف: سنستغرق وقتاً للتأقلم مع هوندا

بياستري يأمل أن يتمكن فريق مكلارين من تفادي "الصداع" الذي تسببت به قواعد "البابايا" في موسم 2025

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق ويليامز
بياستري يأمل أن يتمكن فريق مكلارين من تفادي "الصداع" الذي تسببت به قواعد "البابايا" في موسم 2025

"عليك دفع الحدود القصوى" هورنر يردّ على استفادة مرسيدس وريد بُل من ثغرات القوانين

فورمولا 1
فورمولا 1
"عليك دفع الحدود القصوى" هورنر يردّ على استفادة مرسيدس وريد بُل من ثغرات القوانين

فخور بفريقي لعدم الاستسلام الموسم الماضي: ميكيز يُشيد بالعودة "التاريخية"

فورمولا 1
فورمولا 1
فخور بفريقي لعدم الاستسلام الموسم الماضي: ميكيز يُشيد بالعودة "التاريخية"

كاديلاك.. ما بين الفخامة والرياضة

فورمولا 1
فورمولا 1
كاديلاك.. ما بين الفخامة والرياضة

"أمران على ريد بُل الانتباه لهما" من أجل منافسة مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
"أمران على ريد بُل الانتباه لهما" من أجل منافسة مرسيدس
فورمولا 1

الإعلان عن موعد عرض الموسم الثامن من مسلسل "قُد للنجاة"

سيُعرض الإنتاج المشترك بين الفورمولا 1 وشبكة نتفليكس "قُد للنجاة" أو "Drive to Survive" بحلقات جديدة تركز على موسم 2025، وذلك قبل انطلاق موسم 2026 رسميًا.

تم التحرير:
إضافة كمصدر مفضل
instagram_DTzNwHcke5V

تم الإعلان رسميًا عن موعد إصدار الموسم الثامن من "Drive to Survive". 

ووفقًا لبيان صادر عن الفورمولا 1، سيكون الموسم الجديد متاحًا عالميًا على شبكة نتفليكس يوم الجمعة 27 فبراير.

ويأتي هذا التاريخ قبل أسبوع واحد فقط من جائزة أستراليا الكبرى، التي تضمُ السباق الافتتاحي للموسم.

وسيركز الموسم الجديد على التطورات عالية التوتر التي سبقت موسم الفورمولا 1 لعام 2025.

من بين أبرز محطات الموسم: الإقالة المفاجئة لـ كريستيان هورنر من ريد بُل، والموسم الأول الصعب لـ لويس هاميلتون مع فيراري، وقصة العودة الدرامية لـ ماكس فيرستابن بعد أن أخفق بفارق ضئيل في الفوز بالبطولة.

كما سيكون الموسم الذي حقق فيه لاندو نوريس أول لقب بطولة عالم في مسيرته أحد المحاور السردية الرئيسية في الموسم الثامن من "Drive to Survive".

وكالعادة، يهدف الإنتاج إلى تصوير ليس فقط المنافسة على الحلبة، بل أيضًا صراعات النفوذ، والمناورات خلف الكواليس، والضغوط التي يتعرض لها السائقون داخل حظيرة الفرق، وذلك من منظور ما يجري خلف الستار.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق أستون مارتن تعترف: سنستغرق وقتاً للتأقلم مع هوندا

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

راسل يتوقّع أن يكون فريق أستون مارتن الأكثر قدرة على تحدي الأربعة الكبار في 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
إطلاق ويليامز
راسل يتوقّع أن يكون فريق أستون مارتن الأكثر قدرة على تحدي الأربعة الكبار في 2026

الإعلان عن موعد عرض الموسم الثامن من مسلسل "قُد للنجاة"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
الإعلان عن موعد عرض الموسم الثامن من مسلسل "قُد للنجاة"

أستون مارتن تعترف: سنستغرق وقتاً للتأقلم مع هوندا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
أستون مارتن تعترف: سنستغرق وقتاً للتأقلم مع هوندا

بياستري يأمل أن يتمكن فريق مكلارين من تفادي "الصداع" الذي تسببت به قواعد "البابايا" في موسم 2025

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
إطلاق ويليامز
بياستري يأمل أن يتمكن فريق مكلارين من تفادي "الصداع" الذي تسببت به قواعد "البابايا" في موسم 2025

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
فورمولا 1
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد