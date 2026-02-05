تم الإعلان رسميًا عن موعد إصدار الموسم الثامن من "Drive to Survive".

ووفقًا لبيان صادر عن الفورمولا 1، سيكون الموسم الجديد متاحًا عالميًا على شبكة نتفليكس يوم الجمعة 27 فبراير.

ويأتي هذا التاريخ قبل أسبوع واحد فقط من جائزة أستراليا الكبرى، التي تضمُ السباق الافتتاحي للموسم.

وسيركز الموسم الجديد على التطورات عالية التوتر التي سبقت موسم الفورمولا 1 لعام 2025.

من بين أبرز محطات الموسم: الإقالة المفاجئة لـ كريستيان هورنر من ريد بُل، والموسم الأول الصعب لـ لويس هاميلتون مع فيراري، وقصة العودة الدرامية لـ ماكس فيرستابن بعد أن أخفق بفارق ضئيل في الفوز بالبطولة.

كما سيكون الموسم الذي حقق فيه لاندو نوريس أول لقب بطولة عالم في مسيرته أحد المحاور السردية الرئيسية في الموسم الثامن من "Drive to Survive".

وكالعادة، يهدف الإنتاج إلى تصوير ليس فقط المنافسة على الحلبة، بل أيضًا صراعات النفوذ، والمناورات خلف الكواليس، والضغوط التي يتعرض لها السائقون داخل حظيرة الفرق، وذلك من منظور ما يجري خلف الستار.