الإعلان عن جولات السباقات القصيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد
كشفت الفورمولا واحد عن جولات السباقات القصيرة لموسم 2024 المقبل، حيث ستضم الصين وميامي سباقين قصيرين.
بينما تتواصل النقاشات بين مدراء البطولة والفرق حول الصيغ المعدلة المقترحة للسباقات القصيرة العام المقبل، تم الكشف عن الجولات التي ستستضيف سباقات قصيرة.
واستضافت جولات: النمسا، أوستن، البرازيل، قطر، أذربيجان وبلجيكا سباقات قصيرة في موسم 2023.
لكن في الموسم المقبل، سيتم إعادة جولتين منها إلى الصيغة الاعتيادية مقابل استضافة الصين وميامي لسباقين قصيرين.
وستعود كل من باكو وسبا-فرانكورشان إلى الصيغة الاعتيادية للجولة الموسم المقبل، عبر وجود تجارب حرة وتصفيات وسباق.
ويبدو أن السبب وراء اختيار الصين وميامي يعود إلى أنهما خياران جيدان لبدء الجولات التي تضم سباقات قصيرة.
وتم استبعاد فكرة جولتي البحرين والمملكة العربية السعودية، لأنهما تقعان مبكراً في بداية الموسم، ورغم اقتراح جولة أستراليا لكن فروقات التوقيت بينها وبين الجمهور الأوروبي أدى لاستبعادها كذلك.
وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن الفورمولا واحد "ليست خائفة" من أي تغيير جذري لصيغة السباقات القصيرة.
حيث يبدو أن هناك بعض الأفكار "الثورية" التي يتم تداولها بالفعل، منها فكرة إقامة بطولة منفصلة لسباقات يوم السبت، بالتالي فإن أية نقاط يتم تسجيلها يوم السبت لا تُحسب ضمن البطولة الأساسية.
وهذا قد يساهم بتفادي تكرار سيناريو جولة قطر، حين تمّ تتويج الفائز باللقب بعد السباق القصير وليس بعد انتهاء السباق الرئيسي.
ومن بين الأفكار الأخرى، تشجيع السائقين على أخذ السباق القصير بجدية أكبر عبر تقديم جائزة نقدية كبيرة للفائزين قد تصل حتى مليون دولار أمريكي.
وكذلك، هناك فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة سواء للسائقين العشرة الأوائل أو لكامل شبكة الانطلاق.
ويتم تحديد مواقع الانطلاق في هذه الحالة عبر عكس ترتيب السائقين ضمن البطولة، أو بناء على نتائج تصفيات مخصصة لتشجيع الفرق على تسجيل أزمنة أفضل.
ومن بين الأصوات المعلقة على هذه المسألة، كان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في أوستن، الذي يرى بأن الصيغة الحالية غير كافية.
فقال معلقاً على فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة: "أعتقد أنه يجب إضافة نوع من المخاطرة كذلك. سواء أكانت شبكة انطلاق معكوسة للسائقين العشرة الأوائل أو غير ذلك، فلا بدّ من وضع نقاط كافية تشجع السائقين على المخاطرة لتسجيلها".
أما مدراء الفرق الآخرين فلم يعبروا عن اقتناعهم الكامل بفكرة إجراء تعديلات جذرية.
حيث يشعر توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن شبكة الانطلاق المعكوسة ليست مناسبة للفورمولا واحد التي لطالما اشتُهرت بالمنافسة الصرفة.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا محافظٌ للغاية فيما يتعلق بالسباقات والمنافسات".
وأكمل: "أفضل عدم وجود سباقات قصيرة إن بدأنا بالتلاعب بقيمتها. حتى مع شبكة انطلاق معكوسة، لأننا في هذه الحالة سنتحول إلى بطولة تسمح للرياضة بأن تتغير لمصلحة الترفيه، بينما يجب أن تكون الرياضة في المقام الأول قبل الترفيه".
واختتم: "إن اختلاق منافسات اصطناعية في السباقات القصيرة أيام السبت ليست الطريقة التي أفضلها شخصياً. لكن هذا رأيي. جميع الفرق مع ستيفانو (دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة) بحاجة للتفكير ملياً بالخيار الأفضل".
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