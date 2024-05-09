الإعلان عن ترك أول مديرة تنفيذية لدى "فيا" لمنصبها

تم تعيين روبن في مركزها شهر نوفمبر 2022 كجزء من برنامج عمل محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وسعيه لتغيير الهيئة الإدارية للمنظمة.

وتم اختيارها بعد أكثر من 15 سنة خبرة في عالم السيارات، حيث عملت سابقاً كمديرة تنفيذية لدى فولفو في سويسرا منذ 2017، إضافة لاستلام مناصب إدارية لدى نيسان ودايملر-كرايزلر.

منذ وصولها ساعدت في العمل على إعادة الهيكلة التنظيمية لدى "فيا" إضافة نحو السعي لتحديث المنظمة وتوفير المزيد من الاستقرار المالي.

لكن يبدو أنها تريد السعي نحو المزيد من الفرص في عالم صناعة السيارات وذلك مع الوصول لنهاية عقدها مع "فيا" نهاية هذا الشهر.

وبينما اتخذ هذا القرار بشكل مشترك، فإن خروجها يُضاف إلى قائمة الموظفين الكبار الذين تركوا العمل مع "فيا".

حيث ترك ستيفن نيسلن، المدير الرياضي، وكذلك تيم غوس المدير التقني لسباقات المقعد الأحادي، مركزَيهما العام الماضي، وجاء ذلك بعد فترة قصيرة من خروج ديبورا ماير رئيسة المشاركات النسائية في رياضة السيارات لدى "فيا".